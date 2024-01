Zákaz prodejů Apple Watch v USA znovu visí ve vzduchu

Pokud jste se přes nedávné Vánoce nevěnovali jen jezení cukroví a sledování pohádek, ale čas od času jste zkontrolovali, co je nového v technologickém světě, prakticky 100% vám neunikly velmi zajímavé zprávy o zákazu prodeje nejnovějších Apple Watch 9 a Ultra 2 v USA. Tamní úřady totiž kvůli porušení patentů ze strany Applu nařídily, aby byl prodej těchto hodinek jak přes Apple Online Store, tak v kamenných obchodech pozastaven. Applu se sice podařilo toto rozhodnutí po pár dnech zvrátit u odvolacího soudu, který mu umožnil je navrátit do prodeje minimálně po dobu, než se celé odvolání důkladně prošetří, proti tomu se však nyní postavila další instituce.

Řeč je konkrétně o americké komisi pro mezinárodní obchod (ITC), která byla jedním z hlavních hybatelů tohoto zákazu. V dokumentu, který nyní ITC podala taktéž u odvolacího soudu, poukazuje na to, že argumentace Applu není dostatečná, tím pádem si nezaslouží dočasné umožnění prodejů a proto by měla být tato možnost zrušena. Jelikož běží nyní lhůta, kdy se můžou další strany sporu v čele s Masimo, jejíž patenty měl Apple ukrást, návrh ITC podpořit a tím de facto Applu ještě více zatopit. Jakákoliv další podpora totiž zvýší pravděpodobnost toho, že soud nakonec nynější možnost prodejů Apple Watch zruší. Tak či tak, minimálně do 15. ledna budou hodinky k dispozici, jelikož do tohoto dne přijímá soud právě další poznatky od ostatních stran sporu právě v souvislosti s dokumentem ITC.