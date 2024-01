Takto budou vypadat zločiny budoucnosti? Policie řeší první virtuální sexuální znásilnění

Pokrok nezastavíš – a to ani na poli zločinů. Tak přesně takto by se dala s trochou nadsázky popsat událost, kterou nyní řeší policie z Velké Británie. Tamní deník The Guardian upozornil konkrétně na to, že se na ní obrátili rodiče 16leté dívky, která měla být sexuálně zneužita v Metaverse, tedy ve virtuálním světě.

Případ, který policie vyšetřuje, vypadá skutečně spíš jako ze sci-fi filmu než z reality. Točí se kolem toho, že dívka hrála skrze VR brýle hru v Metaverse, ve kterém však jejího avatara napadla skupina mužů, která jej měla sexuálně znásilnit. Co přesně si pod tím ve virtuálním světě představit je nicméně nejasné, stejně jako nevíme, jakou hru přesně dívka hrála. Tak či tak, poté, co se začaly na veřejnost dostávat zprávy o vyšetřování případu, začali lidé poměrně hlasitě dívku kritizovat s tím, že celá záležitost je dle nich jen naprostá fraška. Valná většina z nich poukazuje na to, že mohla dívka hru v klidu vypnout a nenechat si dělat nic, co by se jí nelíbilo. Jeden z diskutujících pak poukázal na to, že také nechodí na policii pokaždé, co jej zabijí v Call of Duty s tím, ať jde jeho vrah před soud.

Jak se však zdá, policie je v tomto směru přesvědčena o opaku. Jeden z vyšetřujících policistů jinému britskému deníku sdělil, že případ vyšetřují kvůli tomu, že byl na oběť vyvíjen velký emocionální a psychologický tlak, který na ní má dopad. A tento dopad na ní bude mít pravděpodobně déle než jakékoliv fyzické zranění. Proto je třeba případ vyšetřit a sexuální útočníky postavit před spravedlnost. Zda se to podaří či nikoliv je ale v tuto chvíli samozřejmě naprosto nejasné.