Co se v letošním roce Applu nepovedlo

Apple bezesporu patří mezi nejúspěšnější technologické giganty v celosvětovém měřítku a jeho produkty se pro svou spolehlivost i uživatelský komfort těší značné oblibě v celé řadě regionů. Ovšem ani ti nejlepší se chybám, nešťastným rozhodnutím ani problémům zcela vyhnout nedokáží. Zde je několik příkladů toho, co se cupertinské společnosti v tomto roce nepodařilo.

Zákazníci se iPadu mini 7. generace bohužel nedočkali

Mnohé informace naznačovaly, že Apple měl původně v plánu přijít v roce 2023 na trh s novým iPadem mini. Bohužel naděje těch, kdo se na něj těšili, nebyly naplněny. Důvody nejsou zcela jasné, zaznívají však názory, že za tím stojí problémy s dostupností potřebných komponent. Analytik Ming-Chi Kuo se dokonce domnívá, že oproti původním plánům se zařízení dostane do sériové výroby nejspíš až v druhé polovině roku 2024.

Současný model nejmenšího z rodiny jablečných tabletů se objevil na pultech v roce 2021 a svými schopnostmi již začíná citelně pokulhávat za svými sourozenci s větší úhlopříčkou.

Apple se nepoučil, základní model 15″ MacBooku Air má stejně jako předchůdce pomalejší SSD

15″ MacBook Air patřil mezi dlouho očekávané produkty a Apple si od něj sliboval oživení prodejů přenosných počítačů. Nejenže se cupertinská očekávání nenaplnila, ale společnost si v jejich případě bohužel nevzala ponaučení z vlny kritiky, která se na ni snesla v souvislosti s nasazením novějších čipů NAND a na to navázanou rychlost SSD u 13″ MacBooku Air M2.

Přestože mnozí uživatelé stroje pravděpodobně toto omezení nijak výrazně nepocítí, je škoda, že Apple nevyužil příležitost k rozptýlení nářků, které se v tomto směru ozývaly. Kromě relativně vysoké ceny je to totiž jeden z faktorů, který může ovlivňovat volbu zákazníků, zvláště pokud je tlačí finance a na 15″ MacBook Air sázeli jako na dostupnější variantu plnohodnotného pracovního nástroje.

Četnost výskytu chyb v iOS 17

Žádný operační systém, přestože o to usiluje, není dokonalý. To platí i pro letos vydaný iOS 17, jež se ani tentokrát neobešel bez poměrně častého výskytu chyb nejrůznějšího typu. Kromě bezpečnostních problémů, které Apple relativně rychle řešil, to bylo například atypické chování WiFi připojení na některých iPhonech, kdy docházelo k výpadkům či občasnému odpojování a snížení rychlosti připojení. Již téměř tradičně se s nástupem nového iOS, tentokrát se to týkalo verze 17.0.2, uživatelé setkali se zhoršením výdrže baterií u většiny jablečných telefonů.

Vydáním iOS 17.0.3 Apple sice vyřešil jeden z nejzávažnějších problémů s přehříváním iPhonů 15 (Pro), ale zároveň u několika modelových řad mnohým zákazníkům vyčaroval vrásky, když se po aktualizaci potýkali s nemožností přepnout iPhone z tichého režimu do hlasitého přes k tomu určený boční přepínač. Majitelé iPhonů 15 Pro a 15 Pro Max zase poděsila chyba zobrazení, která vypadala, jako by došlo k vypálení displeje, což společnost napravila s vydáním iOS 17.1. Následovala řada méně závažných a rozšířených potíží, kterými si cupertinský gigant příliš reputaci nenapravil.

Problémy a nesplněná očekávání Apple Watch

Ani chytrým hodinkám z cupertinské dílny se v roce 2023 nepodařilo vyhnout obtížím. V případě Apple Watch Ultra 1 a 2 si uživatelé ztěžovali na špatnou čitelnost displeje, když se k vůli softwarové chybě špatně automaticky nastavovaly podle okolní intenzity světla. Také nezobrazování dat nositelům využívajícím na cifernících komplikace počasí před nasazením watchOS 10.1 patřilo mezi ty méně příjemné zkušenosti. Po něm se Apple nakonec přiznal k další softwarové chybě způsobující velmi rychlé vybíjení hodinek.

Rovněž dlouhodobě žádaný monitoring hladiny množství cukru v krvi se přes množství indicií a veškeré vynaložené úsilí Applu nabídnout nepodařilo. V tomto směru můžeme pouze doufat, že se i přes ne zcela uspokojivé dosavadní výsledky, vývoj cupertinské představy chytrých hodinek jako „malé lékařské laboratoře“ na našich zápěstích v příštím roce přiblíží realitě a dočkáme se i dalších vylepšení, o kterých se doposud spekuluje, kdy chytré hodinky budou schopny rozpoznat syndrom spánkové apnoe nebo to, že teplotní senzor Apple Watch dokáže detekovat horečku.

Apple uživatelům základních verzí M3 opět neposkytl možnost připojení 2 monitorů

V rámci vývoje a využití vlastních čipů se od jejich zavedení v roce 2020 Apple s každou generací posouvá kupředu. Jeho řešení je mnohými považováno za revoluční, ovšem má své limity a prostor pro zlepšení zde rozhodně je. Potenciál M3 je značný a už na Macu mini s M2 Apple ukázal, že oficiální podpora připojení více než jednoho externího displeje u základních verzí je snadno proveditelná.

Je proto s podivem, že se s nástupem prvních strojů s M3 žádosti o možnost využití dvou monitorů i „v základu“ v Cupertinu nedostalo vyslyšení. I tento postoj Applu lze považovat přinejmenším za zbytečné opomíjení.

S nejnovějšími iPhony se pojilo hned několik potíží a mnoho nového nepřinesly

Pro Apple je iPhone jednoznačně stěžejním produktem. Každý neduh nové generace se tak dostává pod drobnohled a je vnímán jako škraloup na image cupertinské společnosti. Tentokrát vlajkové smartphony trpěly chvíli po svém uvedení již zmíněným přehříváním, na nějž hned navázaly otázky, zda Apple při opravě nesnižuje výkon iPhone 15 Pro (Max). U některých kusů majitelé řešili praskání v reproduktorech a celkově zastřený zvuk. Většinu lidí potěšil přechod na USB-C konektor, ovšem záhy se objevily první informace od zklamaných uživatelů, kteří nebyli schopni nabíjet přes USB-C powerbanky rychlonabíjením, pročež jim zbyla jediná možnost – i nadále používat pomalý USB-A port.

V souvislosti s postojem Applu k udržitelnosti a ochraně prostředí mnohými ekology kritizovaný každoroční cyklus nástupu nové generace s sebou nese značná očekávání, ve výsledku však společnost často přijde jen se sice slavnostně zabalenými, ovšem pouze dílčími vylepšeními. Zda to platí i o nejnovějších modelech je otázkou, každopádně přelomové změny v porovnání s předchůdcem ani nejvyšší iPhone 15 Pro Max nepřinesl a technologický gigant sám musel upustit od některých prvků, se kterými původně počítal, jako byla plánovaná haptická tlačítka. Je tedy posun současných iPhonů dostatečně inovativní? Na to jistě existují různé názory, nejspíš je ale na místě říci, že to v co doufali ti odvážnější, především v kontextu prudkého vývoje v oblasti mobilních technologií, včetně rozrůstajícího se využití umělé inteligence, se nakonec nekonalo.