Rozlišení 1080p Premium na YouTube se konečně dostává na web

Již na jaře letošního roku avizoval YouTube další novinku pro předplatitele YouTube Prémium. Zatímco v létě se postupně tato funkce podívala na iOS zařízení do aplikace YouTube, nyní se konečně dostala také do webového přehrávání. Je možné, že funkci máte dostupnou již několik dní nebo týdnů, protože je mezi uživatele uvolňována postupně. Je tedy taktéž možné, že se vám uvolní až v nejbližších dnech. Jedná se o přehrávání, na které si můžete přepnout na webu, v iOS aplikaci a nyní také již i v Apple TV aplikaci u položky kvalita. Kromě standardní kvality 1080p mohou uživatelé YouTube Premium přepnout také do kvality označené jako 1080p Premium HD. Pokud je video ve vyšší kvalitě jako je 1440p a více, pak se samozřejmě nic nemění a pokud vám jde o rozlišení, můžete si přepnout klidně do 8K.

1080p Premium je kvalita, která zvýhodňuje uživatele YouTube Premium u videí, jenž nejsou dostupná ve vyšší kvalitě než 1080p, tedy Full HD. Při využití kvality 1080p Premium nabízí YouTube vyšší datový tok, díky čemuž je video detailnější a ostřejší než při běžném 1080p. Na tuto kvalitu musíte přepnout ručně a to jak v aplikaci tak i na webu. Pokud tedy máte YouTube Premium, není důvod u 1080p videí nezačít využívat tuto novou vychytávku.