Recenze NEXT Trend IPX6: Nenápadný a vodotěsný Bluetooth reproduktor do každého prostředí

Trend IPX6 výrobce NEXT Audiocom je bezdrátový Bluetooth reproduktor a přehrávač, který zaujme ty, kteří si bez hudby nedokážou představit každodenní fungování, pročež jej chtějí mít ideálně bez ohledu na prostředí neustále po ruce, stejně jako občasné posluchače upřednostňující klidný večer s oblíbeným albem u krbu. Designově nenápadné zařízení, které tak snadno zapadne do takřka jakéhokoli interiéru, ale zároveň vás svým projevem díky odolnosti proti dešti a povětrnostním vlivům potěší i u bazénu, na zahradě nebo na výletě, poskytuje s ohledem na své rozměry překvapivě plné podání nízkých kmitočtů, dostatečnou výdrž integrované baterie, nadstandardní dosah bezdrátového přenosu, slušnou konektivitu nebo možnost stereo párování pro ještě intenzivnější prostorový zážitek a pakliže vám někdo zavolá, není problém celý hovor vyřídit přes Trend IPX6.

Co najdeme v balení

Po rozevření boxu s praktickým úchytem o rozměrech 32 x 18 x 11,5 cm jako první narazíte na velmi tenkou černou krabičku s příslušenstvím, které v tomto případě čítá kabel USB-A na USB-C o délce 60 cm, stejně dlouhý 3,5mm stereo jack a manuál, pod nimiž se nachází samotný reproduktor opatřený postranními ochrannými bočnicemi a igelitovým obalem. Stačí jich tedy zařízení zbavit a pustit se do párování, případně zasunutí média a vychutnat si přednes Trend IPX6.

Fotogalerie NEXt Audio Trënd box front NEXt Audio Trënd box side NEXt Audio Trënd bix open NEXt Audio Trënd unpacked NEXt Audio Trënd jack audio cable detail NEXt Audio Trënd USB-C cable detail NEXt Audio Trënd manual Vstoupit do galerie

Fyzické vlastnosti a ovládání

Jak již bylo řečeno úvodem, Trend IPX6 není žádný cvalík a na první pohled s 30 cm šířky, 16 na výšku a 10,2 cm do hloubky působí útle a diskrétně. Pozitivním faktorem je také 1,3 kg hmotnosti, takže vezmete-li si s sebou svého „drahouška“ rozhodně nebudete litovat a příliš vás nezatíží.

Výrazným prvkem je madlo na horní straně, pod kterým se v přední části nachází všechna tlačítka ovládání, zatímco vzadu dole narážíme na krytku, jež pod sebou ukrývá výbavu konektory, konkrétně USB-C pro nabíjení, slotem pro SD kartu a AUX stereo vstupem. Konstrukce je tvořena vysoce kvalitním leštěným polymerem, na kterém otisky prakticky neulpívají, což jistě patří vedle voděodolnosti mezi jednu z předností. Spodní strana je vybavena nožičkami zajišťujícími stabilitu a eliminujícími vibrace.

Fotogalerie #2 NEXt Audio Trënd front NEXt Audio Trënd side NEXt Audio Trënd back NEXt Audio Trënd at the bottom NEXt Audio Trënd USB-C NEXt Audio Trënd On control blue light NEXt Audio Trënd control Vstoupit do galerie

Pokud jde o ovládací prvky, je uživateli k dispozici pětice tlačítek. To se symbolem vypínače při stisknutí po dobu 2 sekund Trend IPX6 zapne nebo vypne. Krátkým dotykem následujícího „minus“ docílíte snížení hlasitosti a dlouhým přeskočení na předchozí skladbu. Zmáčknutí „play“ plní klasickou funkci započetí nebo pozastavení přehrávání, zároveň však při příchozím hovoru slouží k jeho přijetí a ukončení, delší dvousekundové podržení způsobí odmítnutí volajícího a v režimu Bluetooth pak vyvolá hlasového asistenta telefonu, přičemž dvojité sepnutí vytočí poslední volané číslo. „Plus“ coby další v pořadí pracuje principiálně stejně jako „minus“, jen v opačném směru. Jeho pomocí tedy hlasitost zvýšíte nebo přeskočíte na další track v pořadí. Jako poslední vpravo je umístěn ovladač s označením „M“, skrze nějž je možné přepínat mezi režimy BT, SD a AUX. Pakliže by vás to táhlo ke spárování dvou Trend IPX6 do sterea, je zapotřebí vypnout Bluetooth na telefonu a na obou reproduktorech stisknout tlačítko „M“ po dobu 8 sekund.

Klíčové technické specifikace

Za zvukovým prožitkem s Trend IPX6 stojí 30 W výkonu společně s dvojící 3″ celopásmových reproduktorů a dvěma 3,3″ pasivními basovými měniči. Frekvenční rozsah udávaný výrobcem je 80 Hz až 16 kHz a bezdrátový přenos audia využívá standard Bluetooth 5.0 s dosahem až 18 m. O napájení se stará 18Wh Lithium-ion baterie, což představuje ekvivalent kapacity 5000 mAh s jmenovitým napětím 3,6V. Akumulátoru trvá plné dobití zhruba 5 hodin, o čemž informuje změna barvy diody z červené na modrou, a poté dokáže v závislosti na zatížení nabídnout až 15 hodin provozu. Stupeň krytí IP66 znamená úplnou ochranu proti vniknutí pevných částic i silným proudům vody. Po této stránce tedy můžete být při používání reproduktoru bez obav. Trend IPX6 dokáže číst soubory formátu MP3 z SD karet do velikosti 32 GB.

Cena

Cenově se Trend IPX6 drží v pásmu dostupnějších produktů, kdy cenovka, která u prodejce DISK Multimedia aktuálně činí 2 490 Kč, vezmeme-li v potaz voděodolnost, výkon i úroveň zpracování, rozhodně odpovídá vybavenosti i zvukovým vlastnostem. S rozměry tak akorát, technologií s pasivními basovými měniči a nízkou hmotností se jedná o rozumnou investici.

Osobní dojmy a hodnocení

Čísla jsou jedna věc, nakonec ale máme každý trochu jiné představy o ideálu, pročež je hodnocení ovlivněno subjektivními dojmy, tentokrát si myslím, že se NEXT podařilo přiblížit tomu mému. Po vybalení jsem neměl příliš vysoká očekávání, Trend IPX6 totiž na pohled působí opravdu nenápadně až drobně. O to víc jsem byl potěšen podáním nižších frekvencí, které však nikterak nedominují a při zatížení, které reproduktor netlačí na hranici možností, je podání detailní a krásně čitelné. Netvrdím, že bych Trend IPX6 preferoval jako hlavní audio soustavu domácnosti, i když je to jistě proveditelné, v každém případě mohu na základě poslechu skladeb napříč žánry říci, že poskytuje nečekaně bohatý, vyrovnaný a srozumitelný poslech. Po zvukové stránce je to přesně to zařízení, které bych si vzal s sebou pod pergolu, na hotel, výlet nebo dovolenou. Domnívám se, že madlo je velmi praktické, ale nemusí každému vyhovovat designově. Čtení z Micro SD karty je rychlé a nebrání uzavření krytu, takže je reproduktor chráněn i při tomto způsobu přehrávání. Měl jsem tu možnost vyzkoušet několik produktů NEXT Audio a zde je jednoznačným plusem přítomnost USB-C namísto Micro USB, se kterým jsem se setkal u jiných výrobků této značky. Hledáte-li tedy snadno přenositelné, lehké a zvukově příjemné řešení, mohl by vám Trend IPX6 padnout do oka.