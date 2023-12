Lékárna v mobilu je nově v aplikaci MEDDI app

V době, kdy se v lékárnách často setkáváme s výpadky léků, přichází spolupráce telemedicínské aplikace MEDDI app a řetězce lékáren Dr. Max jako na zavolanou.

Dostupnost vašeho léku si snadno ověříte přímo v aplikaci a poté si ho objednáte jedním kliknutím s jistotou, že vámi rezervovaný lék na vás bude ve vybrané pobočce čekat. Namísto nepříjemného obcházení bezpočtu lékáren s cílem nalézt požadovaný lék, si tak stačí otevřít aplikaci a ihned se dozvíte, kde je lék skladem a kdy si pro něj můžete přijít.

MEDDI app je na trhu už od roku 2020. Jedná se o telemedicínskou aplikaci, která slouží jako most mezi pacienty a lékaři. Díky aplikaci se můžete spojit s lékaři kdykoliv a kdekoliv, doslova 24/7, a řešit jejím prostřednictvím jakékoliv nemoci či zdravotní potíže. Spojení s lékařem přes aplikaci je navíc často bezpečnější než bezprostřední návštěva lékaře, a to díky možnosti vyhnout se zbytečnému kontaktu s nemocnými v čekárně u lékaře, což uživatelé MEDDI app ocení zejména v období chřipek a jiných virových onemocnění. V aplikaci na Vás 24/7 čekají naši lékaři, kteří jsou na pohotovosti MEDDI jen pro Vás a Vaše děti. I když v aplikaci není Váš lékař či specialista, garantujeme, že budete obsloužení vždy max. do 30 minut našimi lékaři ve službě. Průměrná čekací doba na vyšetření činí ve skutečnosti méně než 6 minut, a to třeba i po půlnoci. Využití MEDDI app ale u spojování pacientů s lékaři zdaleka nekončí – aplikace umí například uchovávat nejrůznější zdravotnická data, je možné přes ni sdílet informace z chytrých hodinek lékaři a jak je již zmíněno výše, lékař přes ní může na základě online konzultace zasílat eRecepty, na jejichž základě lze ihned objednat lék na pobočku lékárny sítě Dr. Max.

Spolupráce společnosti MEDDI a Dr. Max tak přináší zejména pohodlí a úsporu času při nákupu léků. Používání aplikace je navíc snadné a intuitivní, vy tak můžete nahradit až 30 % návštěv u lékaře distanční konzultací a zároveň ušetřit spoustu času, který byste jinak trávili hledáním potřebného léku v lékárnách.