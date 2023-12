iPhone bez jakéhokoliv průstřelu v displeji se blíží! Jeho vývoj odstartoval

Příchod iPhonu bez jakéhokoliv průstřelu v displeji je zase o kousíček blíže. Poté, co Apple přešel v loňském roce z výřezů v displeji na Dynamic Island, který je o něco málo menší, totiž chystá v následujících letech tento prvek citelně zmenšit skrytím Face ID pod displej s tím, že podobně má do budoucna přesunout i přední fotoaparát. A právě na tom nyní začal pracovat.

Zdroje asijského portálu The Elec přišly před pár desítkami minut s informacemi, že začal Apple ve spolupráci s LG vyvíjet nový typ fotoaparátu, který by bylo možné skrýt pod displej a díky tomu tedy nabídnout ničím nerušenou zobrazovací plochu. Pokud se pak ptáte na to, proč tyto práce probíhají ve spojení s LG, je to proto, že tato společnost by měla být zároveň i dodavatelem displeje, pod kterým bude fotoaparát ukryt. Apple tedy chce zřejmě vše vyřešit co nejkomplexněji a zkrátka tak, aby fotoaparát v kombinaci s displejem fungoval naprosto dokonale. Vývoj však bude trvat dlouhé roky. Jelikož totiž začal až nyní a navíc je upozaděn za nynějšími pracemi za skrytím Face ID pod displej, výsledku se dočkáme podle analytiků nejdříve v roce 2027, přičemž vyloučit nelze ani příchod pozdější. Pokud jste tedy se současným Dynamic Islandem nespokojení, bohužel pro vás úplně dobré zprávy nemáme – ještě chvíli totiž bude třeba průstřel v displeji u iPhonů tolerovat.