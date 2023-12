Recenze Meross MS100FHHK: Chytrý snímač teploty a vlhkosti s podporou HomeKitu

V dnešní recenzi se podíváme na velmi zajímavý chytrý snímač teploty a vlhkosti Meross MS100FHHK s podporou Apple HomeKitu i dalších standardů pro Smart Home. Právě ten nám totiž dorazil nedávno do redakce a jelikož jej již mám otestovaný, je na čase vás seznámit s tím, jaký je.

Technické specifikace a design

Snímač Meross MS100FHHK má malé kruhové tělo o průměru 56 mm a výšce 18 mm, které je vyrobeno z bílého plastového prstence a horního solárního panelu sloužícího pro napájení. Jen pro zajímavost, senzor v případě, že intenzita okolního světla dosáhne alespoň 350 Lux, nespotřebovává žádnou energii ze své baterie CR2477, jelikož je díky solárnímu panelu na horní straně napájen právě světlem. Pokud vás pak zajímá to, jak se senzor připevňuje ke stěně, je to pomocí klasické oboustranné lepící pásky. Je nicméně možné jej třeba i jen někam položit, například na parapet.

Co se týče veličin, které je senzor schopen měřit, jak již zaznělo v titulku tohoto článku, jedná se konkrétně o teplotu a vlhkost, přičemž rozsah podporovaných teplot je -10°C až +50°C s odchylkou naměřené teploty pouhého 0,3°C. Ohledně vlhkosti je senzor schopen změřit 0 až 95 % při odchylce 5 %. V obou případech se tedy jedná o slušné hodnoty snímané s velmi dobrou přesností. Pokud vás pak zajímá to, jak senzor komunikuje se smartphonem, to zprostředkovává hub, který je tedy nepřekvapivě pro provoz senzoru potřeba. A jelikož hub podporuje Apple HomeKit, Amazon Alexa, Google Assistant a SmartThings, logicky jsou i data ze senzoru přenesena do těchto systémů pro Smart Home.

Testování

První, co vás čeká poté, co vám senzor dorazí domů, je jeho aktivace a propojení s mobilním telefonem. Jak jsem již psal výše, aby to bylo možné, je třeba disponovat hubem nebo chcete-li mozkem Meross domácnosti, který si můžete objednat i v setu se senzorem, pokud jej již nemáte doma. Samozřejmě totiž platí, že jeden hub dokáže propojit vícero zařízení. Propojení jako takové je naštěstí otázkou několika málo sekund a co víc, aplikace Meross vás celým procesem intuitivně provede, takže se nemusíte obávat toho, že byste to nezvládli.

Jakmile senzor propojíte s hubem, který je propojen s telefonem, okamžitě se data z něj začnou zobrazovat jak v aplikaci Meross, tak i v Domácnosti díky kompatibilitě s HomeKitem. A zde začíná ta pravá zábava. Podpora vám totiž otevírá dveře k tvorbě nejrůznějších automatizací a tak podobně. V mém případě to je třeba spuštění topení (skrze HomeKit termostatickou hlavici) v případě překročení určité vlhkosti kvůli jejímu následnému rychlejšímu snížení. Nicméně i pouhé sledování teploty a potažmo hodnoty vlhkosti samo o sobě rozhodně není k zahození například kvůli eliminaci plísní v domácnosti a tak podobně. Vysoká vlhkost vzduchu (zhruba nad 70 %) je totiž indikátorem toho, že máte na plísně zaděláno, nízká vlhkost vzduchu se zase může negativně projevit například na vašem dýchání a tak podobně. A věřte mi, že vím, o čem mluvím – v minulosti jsem měl totiž problémy s obojím, kvůli čemuž nyní již řadu let vlhkost vzduchu v našem bytě monitoruji. Ve všech pokojích pro tyto účely spoléhám na HomePody mini, avšak v koupelně mi nedávalo toto řešení smysl. Meross MS100FHHK je nicméně pro tyto účely jako stvořený.

Pokud se nebudete chtít spoléhat jen na nativní aplikaci Apple Domácnost, ale nemáte problém i využíváním doprovodné aplikace Meross, i ta nabízí velmi zajímavé možnosti využití senzoru. K dispozici je například možnost aktivace notifikace po dosažení určité teploty či vlhkosti, díky čemuž tak budete schopni třeba větrat právě na základě vlhkosti v místnosti. Zkrátka a dobře, o svém pokoji či bytě získáte díky Meross MS100FHHK spoustu užitečných informací a je jen na vás, jak je využijete.

Resumé

Pokud sháníte spolehlivý a designově povedený senzor pro snímání teploty a vlhkosti, myslím si, že Meross MS100FHHK je pro vás jako stvořený. Dělá totiž přesně to, k čemu je určen a dělá to opravdu dobře. Za cenu necelých 700 Kč bez hubu, popřípadě 830 Kč s hubem není moc nad čím váhat.

