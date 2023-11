Zajímavé iOS aplikace, které stojí za pozornost: Virtuální knihovna, relaxace a seznamy úkolů

Sound Plus 4

One Task 1

Potřebujete splnit hromadu úkolů, ale obsáhlé seznamy vás děsí? Vyzkoušejte aplikaci One Task. One Task je jednoduchá, dokonale minimalistická aplikace, která vám umožní přidávat úkoly jeden po druhém, abyste se necítili zahlceni přemírou povinností. Ke každému z vašich úkolů se postupně vytvoří také související widgety – jakmile budete mít splněno, stačí klepnout na widget.

Recurrence

Správou úkolů se zabývá i poslední aplikace z našeho dnešního výběru. Recurrence je určena zejména těm, kteří si často nastavují pravidelně se opakující úkoly a úlohy. Jedná se o multiplatformní aplikaci, která vám pomůže spravovat a sledovat vše, co se týká opakujících se úkolů ve vašem životě, takže už nikdy nic nezmeškáte. Recurrence je víc než jen další aplikace, která vám připomíná, co je třeba udělat – sleduje také, co jste udělali.

Aplikaci Recurrence stáhnete bezplatně zde.