Unboxing PlayStation Portal

Jako milovník PS5 jsem nemohl odolat a objednal jsem si PlayStation Portal. Ten se u nás oficiálně neprodává a jediná možnost jak jej sehnat je mít doručovací adresu v zahraničí. To naštěstí díky kamarádce z Rakouska splňuju a proto se můžeme podívat na fotografie prvního unboxingu Plastation Portal v ČR/SR. Během víkendu se dočkáte také prvních dojmů a později pak i plnohodnotné recenze, ve které se podívame na to, co vlastně PlayStation Portal umí a zda se za cenu lehce pod šest tisíc kroun vyplatí.