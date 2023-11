Na Apple Watch se brzy vrátí jedno z nejoblíbenějších ovládacích gest všech dob!

Operační systém watchOS prošel letos suverénně nejzásadnější přeměnou ve své historii. Ačkoliv si tento facelift jablíčkáři veskrze chválí, jedním dechem je třeba dodat, že ne vše se v něm Applu povedlo. Například změna ciferníků vyvolala mezi majiteli Apple Watch solidní poprask, který doposud neodezněl, ba právě naopak. Diskuzní fóra totiž plní i nyní – tedy dobré dva měsíce po vydání watchOS 10 – nářky na to, že dřívější swajpování mezi ciferníky bylo daleko lepší než nyní podržení prstu na ciferníku a následný výběr á la tapety na iPhone. Jak se však nyní ukázalo, Apple tuto zpětnou vazbu reflektuje a ve watchOS 10.2 na ní zareaguje.

Fotogalerie watchOS 10 23 watchOS 10 16 watchOS 10 33 watchOS 10 32 watchOS 10 31 watchOS 10 30 watchOS 10 29 watchOS 10 28 watchOS 10 27 watchOS 10 26 watchOS 10 25 watchOS 10 24 watchOS 10 22 watchOS 10 21 watchOS 10 20 watchOS 10 19 watchOS 10 18 watchOS 10 17 watchOS 10 15 watchOS 10 14 watchOS 10 13 watchOS 10 12 watchOS 10 11 watchOS 10 10 watchOS 10 9 watchOS 10 8 watchOS 10 7 watchOS 10 6 watchOS 10 5 watchOS 10 4 watchOS 10 3 watchOS 10 2 watchOS 10 1 Vstoupit do galerie

Na začátku tohoto týdne vydal Apple 3. betu watchOS 10.2 pro vývojáře, kteří v ní objevili právě návrat staré dobré změny ciferníků. Ty tedy budeme opět měnit jednoduše pomocí swajpnutí do strany namísto nynějšího přidržení, které je sice na jednu stranu bezpečnější z hlediska nechtěné změny ciferníku, ale na druhou stranu taky daleko zdlouhavější. Vyvolání pozměňovacího rozhraní totiž trvá daleko déle než skrze swajpy najít přesně ten ciferník, který člověk potřebuje. Možná o to víc potěší, že Apple umožňuje ve watchOS 10 využívat oba způsoby měnění ciferníků s tím, že si váš preferovaný jednoduše nastavíte v nastavení hodinek. Dá se tedy říci, že celou záležitost vyřešil Apple suverénně nejlépe jak mohl. Pokud se pak ptáte na to, kdy watchOS 10 vyjde, stát by se tak mělo odhadem za dva až tři týdny – tedy někdy v první polovině prosince.