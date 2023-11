Stát vydá do konce roku důležitou aplikaci pro smartphony, která vám usnadní život!

Přestože žijeme v moderní době, spousta věcí je i nadále třeba řešit tak, jak se řešily před deseti a více lety. Tomu by však mělo již brzy částečně odzvonit. Stát totiž chystá pro smartphony novou mobilní aplikaci, skrze kterou bude de facto komunikovat s občany. A její vydání je podle místopředsedy vlády Ivana Bartoše za dveřmi.

V rozhovoru s Ivanem Bartošem pro Právo došla jako již tradičně řada taktéž na otázky ohledně digitalizace, kterou si piráti vytyčili jakožto jednu z priorit pro toto volební období. A právě na tuto otázku Bartoš připomněl, že stát v současnosti vyvíjí novou moderní aplikaci Portál občana, která má sloužit právě pro komunikaci občanů se státem. „Když vám stát něco potřebuje sdělit, tak vám to tam naskočí. Když například končí doklad. Když vám přijde datová zpráva, tak to má vypadat jako e-mail a vy na to odpovíte jako na e-mail. Tohle by mělo být ke konci roku. … Děláme teď nový Portál občana, který bude mít svoji aplikaci Govcz. Škoda, že se tenkrát zvolil ten název. Chtěl bych, aby byl víc trendy, třeba CZapka (čapka). Také přijde e-dokladovka po novém roce a já se na to těším,“ zaznělo v rozhovoru.

Řeč padla i na aplikaci eDokladovka, která bude sloužit jako jakási digitální peněženka pro uchování občanského průkazu, řidičského průkazu či dalších průkazů v mobilu. V souvislosti s ní Bartoš zopakoval, že doklady v ní uložené budou zprvu platit jen na území ČR, přičemž se počítá s tím, že doklady v digitální podobě se začnou uznávat na určitých místech od 1. ledna. Například policie však spadá až do druhé vlny orgánů, které ji budou muset přijímat. Níže naleznete podrobný soupis toho, jak jednotlivé vlny půjdou po sobě:

Povinnost eDoklady přijímat bude úřadům nabíhat postupně.

Od 1. ledna 2024 budou mít tuto povinnost ústřední správní úřady, s výjimkou zastupitelských úřadů.

Od 1. července 2024 orgány veřejné moci, které nejsou ústřední, a dále kraje a obce s rozšířenou působností.

Od 1. ledna 2025 ostatní úřady a subjekty, které mají ze zákona povinnost ověřovat totožnost.

Pokud se ale některé státní nebo soukromé subjekty dobrovolně rozhodnou ověřovat digitální údaje sami od sebe, budou mít tu možnost už od 1. ledna 2024.