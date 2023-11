Mobil Pohotovost má skladem iPhony 15 Pro a Pro Max!

Komerční sdělení: Dostupnost nedávno představených iPhonů 15 Pro (Max) je sice i nadále mizerná, čas od času se jich však pár skladem objeví. Přesně to se stalo i nyní u Mobil Pohotovosti, která má na svém eshopu volných pár modelů 15 Pro a pár 15 Pro Max. A co víc, nejedná se jen o monstrózní kapacity s 512GB či 1TB úložištěm, ale i o základní iPhony 15 Pro se 128GB, potažmo 256GB úložištěm. Pokud tedy na svůj vysněný kousek stále čekáte, nyní si jej můžete klidně dopřát hned, maximálně pak s doručením zítra. Jak už to však u takto horkého zboží bývá, na skladech prodejce se zcela určitě příliš dlouho neohřeje. S nákupem tedy určitě neváhejte, ať vám pak nezbudou oči pro pláč.

iPhony 15 Pro (Max) na MP naleznete zde