Apple.cz spustil Vánoční nákupy: žádné poukázky zdarma, pouze možnost vrátit zboží

Apple.cz dnes na svém oficiálním online store spustil Vánoční nákupy. Každý rok Apple psouští takzvané Vánoční nákupy, kde nabízí průvodce dárky a také obvykle přidává nějaký ten bonus. Buď je bonus omezen na konkrétní zboží nebo na útratu, kterou v Apple Store necháte. Apple v minulosti pravidelně rozdával k Vánočním nákupům poukázky na slevu pro příští nákup nebo dokonce u vybraného zboží dával bonusy zdarma v podobě AirPods a podobného příslušenství.

Na to letos však můžeme zapomenout. Jedinou „akci“, kterou Apple nabízí je možnost vrátit věci, které od dnešního dne nakoupít do 25. 12. zpět do obchodu a to až do 8. ledna 2024. Samozřejmě nechybí ani upoutávka na dopravu zdarma a bezplatné gravírování. Obojí však dostanete kdykoli během roku již několik let. Letošní Vánoce tak spíše nadělíme my Applu tržby, než abychom se dočkali alespoň nějaké drobnosti jako bonusu k nákupu.