Základní klávesové zkratky pro Mac, které určitě oceníte

Operační systém macOS nabízí stejně jako ostatní operační systémy podporu klávesových zkratek. Ty mohou skvěle posloužit ke zvýšení vaší produktivity, zrychlení a zefektivnění vaší práce, nebo zkrátka k tomu, aby vám ušetřily čas. Pojďme si představit několik užitečných klávesových zkratek pro Mac, které se rozhodně vyplatí znát.

Ctrl + Cmd + mezerník

Stejně jako na chytrých telefonech můžete i na Macu přidat emoji a další symboly pomocí rychlé zkratky. Pomocí kombinace kláves Ctrl + Cmd + mezerník otevřete Prohlížeč znaků, kde můžete tyto symboly vybrat a použít.

Cmd + L

Při surfování po webových stránkách v prohlížeči obvykle přecházíme do adresního řádku a zadáváme adresu webové stránky. Namísto přesunu do adresního řádku kurzorem myši existuje ještě jeden způsob, kterým je stisk kláves Cmd + L. Tímto způsobem se okamžitě dostanete do adresního řádku prohlížeče a rovnou provedete označení a výběr textu, takže můžete okamžitě zadat novou adresu.

Fn + šipky do stran

Používání myši nebo touchpadu pro posouvání stránek je pro navigaci pohodlné, ale posouvání na konec webové stránky a/nebo skok přímo na začátek webové stránky není v tomto případě dvakrát nejrychlejší. Pomocí kláves Fn + šipka vlevo nebo Fn + šipka vpravo můžete ale okamžitě skočit přímo na začátek webové stránky nebo na její konec. Podobně můžete použít klávesy Cmd + šipka nahoru nebo Cmd + šipka dolů.

Cmd + M

Mnoho majitelů Macu používá k minimalizaci okna aplikace kliknutí na příslušné tlačítko v rohu okna. Pro tyto účely ale existuje také klávesové zkratka, s jejíž pomocí tuto akci provedete mnohem rychleji. Stačí, když na Macu stisknete kombinaci kláves Cmd + M.