Recenze Niceboy VEGA X 8K: Akční kamerka, která vás překvapí

Akční kamerky jsou nyní velmi populární. Ačkoli jde o velmi malé zařízení, mnohdy dokáže natáčet v opravdu vysoké kvalitě a perfektním rozlišení. Do tohoto segmentu zabrouzdala i společnost Niceboy, která má ve svém portfoliu celou řadu zajímavých produktů. Jejich vrcholným modelem je kamerka Niceboy VEGA X 8K, jejíž název napovídá, v jakém rozlišení dokáže tento malý kousek elektroniky natáčet. Tato malá kamerka ale nabízí daleko více, než jen vysoké rozlišení. Zajímavými funkcemi se může chlubit i fotoaparát.

Obsah balení

Nejdříve se pojďme podívat do balení, neboť to je opravdu „našlapané“, a to díky velkému množství příslušenství. Kromě Niceboy VEGA X 8K zde naleznete ještě baterii, otevřený držák pro připojení kamery k dalšímu příslušenství, sadu základního příslušenství a úchyty pro akční kamery (včetně stativového držáku, držáku na helmu) a manuál, který se vám bude alespoň zpočátku velmi hodit. Je přehledný a v českém jazyce.

Fotogalerie VEGA obal NICEBOY (1) VEGA obal NICEBOY (1) VEGA obal NICEBOY (2) VEGA obal NICEBOY (2) VEGA obal NICEBOY (3) Vstoupit do galerie

Technické specifikace

V této části recenze se pojďme podívat, co kamerka za svou cenu nabízí. Nejvíce vás asi zajímá, jak kamerka fotí/natáčí. Niceboy VEGA X 8K zvládá video v rozlišení 8K (7680 x 4320) při 15 fps, 6K při 30 fps a 4K při 60 fps. Dále také 2.7K (2704×1520), Full HD (1920×1080) a HD (1280×720). Formát videa je .mp4 a kodeky H.264, H.265. Co se týče fotografie, jde o vaši preferenci rozlišení. Maximálně bude mít fotografie 64 MPx. Úhel záběru je 170 °.

Co se týče dalších zajímavých specifikací, kamera se může chlubit dvěma displeji, z nichž ten hlavní (zadní) je dotykový a má úhlopříčku 2“. Přední má 1,3“. Za zmínku rozhodně stojí i voděodolnost do 12 metrů. Pokud tedy budete chtít, můžete pořídit skvělé záběry z potápění. Baterie je vyměnitelná a lze při plném nabití natáčet až 80 minut. Budete potřebovat microSD kartu, a to nějakou podporující rychlý zápis dat (minimálně UHS-I U3). Rozměry kamery jsou 6,4 x 4,1 x 3,2 cm. Hmotnost je pak 135 gramů. O to, aby byly záběry dokonale ostré a neroztřepené, se stará stabilizace obrazu X-STEADY 2.0. Ta velmi dobře odstraňuje různé otřesy a obraz je pak dokonale plynulý. Nejvíce tuto funkci oceníte při extrémnějších situacích, kdy si kameru připnete například na helmu během jízdy na kole nebo třeba lyžování. Samozřejmostí je také přítomnost závitu pro stativ. S mobilem spojíte kamerku za pomoci Wi-Fi a aplikace. S počítačem pak pomoci USB-C nebo HDMI. Niceboy VEGA X 8K v případě nouze poslouží i jako webkamera.

Výrobce na stránkách říká, že produkt disponuje celoskleněným objektivem ze 7 čoček s antireflexní vrstvou, která redukuje nežádoucí odlesky od slunce atp. K dispozici je ale také technologie pro široký dynamický rozsah (WDR) zajišťující čistý a jasný obraz i při natáčení v přesvětleném/tmavém prostředí. Objektiv má nízkou světelnost f/2.5. Ani zvuk není k zahození, a to díky stereoreproduktorům.

Fotogalerie #2 NICEBOY 8K KAMERA VEGA (1) NICEBOY 8K KAMERA VEGA (2) NICEBOY 8K KAMERA VEGA (3) NICEBOY 8K KAMERA VEGA (4) NICEBOY 8K KAMERA VEGA (5) NICEBOY 8K KAMERA VEGA (6) NICEBOY 8K KAMERA VEGA (7) NICEBOY 8K KAMERA VEGA (8) Vstoupit do galerie

Design

Kdo kdy viděl nějakou akční kamerku, zřejmě nebude designem nikterak překvapen. Jedná se o malou černou plastovou kamerku s výrazným objektivem na přední straně. Ve předu ještě naleznete již zmíněný displej o úhlopříčce 1,3“, který vám pomůže při natáčení/focení selfie. Na spodní straně je k vidění slot na baterii. Na bocích je pak slot na konektory a hlavní tlačítko, kterým kameru zapnete či vypnete. Na horní straně pak tlačítko na focení/natáčení a tlačítko, kterým se budete rychleji pohybovat v nastavení. Vše budete řešit ale přes zadní dotykový displej. Uživatelské prostředí je přehledné a plynulé. Chvíli budete taje uživatelského prostředí objevovat, nicméně osvojení si všech prvků potrvá maximálně několik desítek minut. Prostředí je samozřejmě v českém jazyce.

Aplikace

Jak uvádím výše, kameru lze spojit s telefonem za pomoci aplikace, jež nese název YUTUPRO. Tu stáhnete samozřejmě zdarma z App Store. Jakmile ji spustíte, budete vybídnuti, abyste spustili Wi-Fi na kameře a na smartphonu naťukali heslo, které se vám na kameře zobrazí. Za pomoci aplikace pak můžete prohlížet již pořízené fotky a záběry, což je velmi pohodlné. Prohlížení souborů na 2“ displeji totiž není zrovna nejpříjemnější. Také můžete kameru zapínat a měnit různé režimy natáčení. Sic není aplikace v českém jazyce, je její prostředí natolik intuitivní a jednoduché, že absence češtiny není absolutně žádný problém.

Fotografie

Největší síla této kamerky není v pořizování fotografií, což je asi všem jasné. Fotil jsem při rozlišení 12 MPx. Niceboy VEGA X 8K dokáže pořídit opravdu hezké fotografie. Nicméně je třeba mít dobré světelné podmínky a během procesu pořizování s kamerou ani nehnout. Focení v noci je o poznání horší a zde opravdu žádné zázraky nečekejte. Funkce dlouhé expozice je zajímavá, ovšem fotky jsou ve výsledku často rozmazané a jen těžko použitelné. Na 2“ displeji si řeknete, že za tmy odvedla kamera dobrou práci, ale jakmile se na fotografie podíváte ve smartphonu či na monitoru, nejsou výsledky často příliš dobré. Je skutečně potřeba dobré světlo a pevnou ruku. Na druhou stranu je třeba na pravou míru uvést, že nejsem žádný fotograf. Pokud se vyznáte, můžete ručně nastavovat expozici, ISO, AWB, scénu apod. Ve správných rukou tak budou fotky určitě o něco lepší. Co se módů týče, zvládá kamerka timelapse foto, časovač, dlouhou expozici a RAW.

Fotogalerie #4 Niceboy VEGA X 8K fotky (2) Niceboy VEGA X 8K fotky (13) Niceboy VEGA X 8K fotky (3) Niceboy VEGA X 8K fotky (4) Niceboy VEGA X 8K fotky (5) Niceboy VEGA X 8K fotky (6) Niceboy VEGA X 8K fotky (7) Niceboy VEGA X 8K fotky (8) Niceboy VEGA X 8K fotky (9) Niceboy VEGA X 8K fotky (10) Niceboy VEGA X 8K fotky (11) Niceboy VEGA X 8K fotky (12) Niceboy VEGA X 8K fotky (1) Vstoupit do galerie

Video

Niceboy VEGA X 8K vám bude sloužit pochopitelně především k natáčení. Osobně jsem nejvíce natáčel v 2,7K při 60 fps, přičemž má dnes ale největší smysl natáčet ve 4K při 60 fps. Že dokáže přístroj natáčet v 8K je sice hezká demonstrace technologií v malém těle za příjemnou cenu, ovšem záleží, zda vám natáčení v tomto rozlišení k něčemu bude. Zároveň je třeba připomenout, že v 8K dá kamerka pouze 15 fps a těžko říct, zda to postačí. Záběry jsou velmi hezké a široký záběr si užijete, pokud máte v úmyslu kamerku používat třeba při sportu. Nejsem cílovou skupinou této kamerky, ovšem natáčení jsem si náležitě užil a záběry jsou dle mého názoru dobré. Především pak ve vodě, kdy jsem se snažil natáčet podvodní záběry. Nutno říct, že jsem nepoužil režim voda, kdy kamera vytvoří jakýsi efekt „rybího oka“, který se mi příliš nezamlouvá. Rovněž jsem tyto záběry točil bez zapnuté stabilizace obrazu. Jak ale můžete vidět níže, video, kdy běžím se zapnutou funkci X-Steady 2.0, je skutečně plynulé a jen málo roztřepené. Opět můžete nastavovat ISO, AWB, ostrost, scénu, kvalitu, filtry, LDC, kodek, expozici atd. Z módů lze zmínit režim voda, timelapse, slowmotion či třeba režim auto. Je trochu škoda, že se nevěnuji takovému sportu, který by z Niceboy VEGA X 8K opravdu vymačkal maximum. Statické záběry nejsou věru pro test to nejlepší.

Nejsem profesionální kameraman a uvědomuji si, že má videa za kvalitní označit nelze. Jsou ale taková, která věřím, že bude mít vlastně většina majitelů této kamerky – tedy ze života, zachycující momentky a zachyceny bez větší snahy a hlavně zkušenosti s natáčením. Níže nicméně přikládám i videa z YouTube točená člověkem, který evidentně ví o poznání víc než já, jak s kamerkou točit, aby byl záznam perfektní.

Resumé

Důležité je si zodpovědět otázku, zda něco takového potřebujete. Na používání webkamery či kamery do auta je tato kamerka moc dobrá. Její potenciál využijete především při sportu, kdy vás kamera velmi příjemně překvapí. Zároveň je třeba říct, že ačkoli produkt nabízí skvělé funkce, cenovkou spadá do střední třídy. Pořídit si ji můžete už za 6999.

Akční kamerku VEGA X 8K můžete zakoupit zde