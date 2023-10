Jak funguje herní mód v macOS Sonoma

Na téměř každé keynote Applu v poslední době můžeme vidět, že se společnost stále více snaží dostat na pole gamingu. Posledním příkladem může být iPhone 15 Pro, na němž pojede Resident Evil, a to i při zapnuté funkci Ray Tracing. Daleko lepší a pohodlnější hraní ale bude na Macích. Nový macOS Sonoma obsahuje tzv. „herní režim“, který by nějakým způsobem měl zlepšovat zážitek z hraní. Apple při uvádění řekl, že čip v herním režimu bude využívat plný potenciál svého výkonu na hru, přičemž sníží dopad úloh na pozadí, sníží latenci zvuku apod. Nic podrobnějšího řečeno ale jako obvykle nebylo.

Fotogalerie macOS Sonoma 5 macOS Sonoma 4 macOS Sonoma 3 macOS Sonoma 2 macOS Sonoma 1 Vstoupit do galerie

Podrobnější odpovědi na otázky nabízí společnost Eclectic Light Company, která přináší detailnější pohled na skutečnost, co se stane s CPU v herním režimu. Když se podíváme na zatížení procesoru M1 Max na Mac Studio při hraní Asphalt 9, zpráva uvádí, že dvě efektivní jádra byla zatížena přibližně na 50 %, přičemž výkonová jádra byla v herním režimu zatížena „mírně“. Po vyřazení z herního režimu výkonová jádra pracovala ještě méně. Apple dále uvádí, že aplikace na pozadí jsou upozaděny, aby se výkon soustředil primárně na hru. Ve zprávě stojí, že: „Toho by se normálně dosáhlo zvýšením kvality služeb (QoS) herních vláken a snížením počtu úloh na pozadí, ačkoli tyto úlohy by již měly běžet s nízkou QoS a na jádrech Efficiency (úsporných).“ Inženýři se též mrkli na využití GPU. Apple dodal, že herní režim se spustí, jakmile bude hra uvedena do režimu celé obrazovky. Hra v režimu celé obrazovky využívala více než 80 % zdrojů GPU. Jakmile se hra přepnula do okna, využití GPU se snížilo o polovinu. Podle závěrů rovněž není možné herní režim zapnout ručně. Je třeba spustit hru na celé obrazovce. Herní režim se poté také sám vypne.