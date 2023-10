Apple přeci jen představil nový iPad, nikdo si jej ale nevšiml!

Na včerejší den předpovídali mnozí leakeři odhalení nových iPadů. Apple však všem alespoň na první pohled takříkajíc vypálil rybník a přišel jen s novou low-end verzí Apple Pencil, která je jakýmsi hybridem mezi Apple Pencil 1. a 2. generace. Slovní spojení „na první pohled“ v předešlé větě je však velmi důležité. Kalifornský gigant totiž nakonec přeci jen „nový“ iPad světu představil, byť si jej skoro nikdo nevšiml. Informace o něm se tedy začínají na světlo světa dostávat až nyní.

Ve své podstatě se nejedná o nový iPad, ale o aktualizovanou verzi základního iPadu 10. Tu Apple představil skrze tiskovou zprávu konkrétně v Číně s tím, že její největší novinkou má být dle jeho slov podpora eSIM. Ta je sice ve zbytku světa již naprostým standardem, nicméně v Číně jsou kvůli tamnímu režimu eSIM v nemilosti, kvůli čemuž musí tamní jablíčkáři i nadále využívat fyzické SIM karty. Apple jim ostatně kvůli tomu musí upravovat již řadu let i iPhony, které jsou tak namísto klasického slotu pro jednu fyzickou SIM kartu vybaveny sloty pro dvě. Slotem pro fyzickou SIM disponoval doposud v Číně i iPad 10, avšak nyní se v zemi začíná nabízet model A3162, který právě eSIM nabízí.

V současnosti má nabízet podporu eSIM v zemi jen jeden jediný operátor a to konkrétně China Unicom. Nikoho zřejmě příliš nepřekvapí, že se jedná o operátora, který je provozován státem, takže je jasné, že pokud bude chtít Čína někoho přes iPad sledovat, nebude to pro ní ani přes eSIM problematické. Ostatně, vzhledem k odsouhlasení podpory eSIM lze počítat s tím, že již vlastní technologie, které jí to umožní.