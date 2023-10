Jak smazat mezipaměť aplikací na iPhonu a proč byste to měli dělat

Pokud vás trápí problémy s jakoukoli aplikací, můžete v první řadě vyzkoušet vymazat cache této aplikace. Cache je mezipaměť, do které si aplikace ukládají nejpoužívanější data a soubory, aby se usnadnilo a zrychlilo jejich načítání. Problém je, že pokud je něco špatně a načte se to do cache, jen těžko se tohoto problému zbavíte. V rámci iOS není standardně možnost, jak vymazat mezipaměť aplikace, přesto je to však možné a to překvapivě snadno. Pojďme se podívat na to, jak v iOS vymazat cache aplikace. V zásadě existují tři možnosti.

Buď aplikace sama o sobě nabízí v nastaveních možnost pro vymazání mezipaměti, v tom případě stačí jít do nastavení dané aplikace a tam využít tuto volbu a není co řešit. Druhá možnost, je pak vymazat aplikaci pomocí takzvaného Odložení aplikace. V tomto případě postupujte následovně

Otevřete v iOS Nastavení a možnost Uložiště. Počkejte až se vám načtou všechny aplikace a poté vyberte konkrétní aplikaci. Zvolte možnost Odložit aplikaci. Toto řešení funguje převážně u aplikací, která ukládají například videa nebo hudbu, tedy u aplikací jako je Spotify nebo YouTube.

Pokud se nic nezmění a v položce Dokumenty a data u aplikace vidíte stále stejné množství dat, pak je nutné aplikaci smazat. Postup je stejný jako výše, ovšem místo odložit aplikaci zvolte možnost Smazat aplikaci. Pokud to uděláte například u Facebooku nebo TikToku nebudete se stačit divit, kolik místa máte najednou ve svém iPhone navíc a například u FB také tomu, jak rychle aplikace najednou funguje.