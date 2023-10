Leica představila model Leica Sofort 2, který spojuje svět instax a digitální fotografie!

Leica Sofort 2 je na dnenší domu až neuvěřitelným počinem společnosti Leica. Nový fotoaparát od Leicy totiž kombinuje to nejlepší ze světů digitální a analogové fotografie. Fotoaparát Sofort 2 je hybridní model fotoaparátu, díky kterému můžete fotit na analogový film formátu Instax a fotografie rovnou tisknout přímo z fotoaparátu, ale zároveň máte možnost fotit fotografie digitálním způsobem na interní paměť fotoaparátu nebo microSD a poté si je jednak přímo z fotoaparátu přenést bezdrátově do telefonu a tam si je vybírat a editovat. Samotný fotoaparát má taktéž 3″ displej, a to s rozlišením 460 00 pixelů, což odpovídá dnešním Retina displejům v iPhone.

Jakmile fotoaparát vyfotíte do digitální verze, můžete si fotografii prohlédnout, upravit pomocí filtrů ve fotoaparátu nebo ji uložit do telefonu, kde ji můžete upravit v aplikaci Leica Fotos a poté si ji můžete vytisknout přímo z telefonu. Leica Sofort zkrátka kombinuje to nejlepší, co nabízí digitální a instax fotografie. Samotný fotoaparát má 28mm objektiv s clonou f/2 až F16, minimálním ohniskem 10 cm a automatickým ovládáním expozice. Rychlost závěrky lze nastavit mezi 1/4 až 1/8000 s možností zapnout blesk. Na rozdíl od klasických instaxových fotografií tak není nutné fotit jen za jasného slunečního dne, ale i v interiérech a v šeru. Digitální snímač má rozlišené 2560×1920 pixelů, tedy 4,9 Mpx a na vnitřní paměť lze uložit 45 snímků.

Leica Sofort 2 bude k dispozici od 9. listopadu letošního roku a to ve třech barvách v černé, bílé a červené. Cena je stanovena na 389€, tedy zhruba 10 000Kč. Leica navíc již nyní připravila řadu velmi zajímavého příslušenství, včetně magnetických rámečků určených na fotografie ze Sofort 2, které si můžete připevnit například na lednici. Pokud vás tedy láká focení na instax a zároveň nechcete zničit půlku filmu, než se vám podaří něco vyfotit, je Sofort 2 ideální řešení.