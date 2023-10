Zabil iPhone 15 Pro profesionální fotoaparáty za stovky tisíc? Známe odpověď!

Profesionální fotograf Kevin Raposo otestoval iPhone 15 Pro v porovnání se svým Canon R5, což je fotoaparát, jehož pouhé tělo bez objektivu stojí přes 100 000Kč. Nafotil sérii fotografií, u kterých porovnal rozdíl mezi R5 a iPhone 15 Pro. Výsledek jej často šokoval a aby dokázal identifikovat rozdíly mezi R5 a iPhonem, musle často vysvětlovat skutečné detaily, kterými se jednotlivé snímky liší. Celé video, ve kterém vám vysvětlí rozdíly si můžete pustit níže a to včetně automatického překladu titulků, aby mu rozuměl skutečně každý.

Závěrem se pak dozvídáme, že profesionální fotoaparáty stále ještě nejsou mrtvé, ovšem důvodů je čím dál tím méně. Zásadní rozdíl je zejména v tom, že profesionální fotoaparáty nemusí na fotky v extrémně vysokém rozlišení dělit pixely, tak jak to dělá iPhone, ale jejich 48 Mpix fotografie jsou skutečně extérmně ostré a můžete je lépe editovat nebo z nich mnohem víc vyřezávat. Výhodou a zároveň nevýhodou fotoaparátů je pak možnost si je přizpůsobit tomu, co právě děláte. Máte možnost použít Macro objektiv za tisíce dolarů, stejně tak teleobjektiv, nebo širokoúhlý objektiv. iPhone si zkrátka musí vystačit s tím, co má, ovšem to co má, mu slouží skvěle.

S profesionální zrcadlovkou můžete rozhodně udělat lepší snímky než s iPhonem, často to však obnáší nosit sebou řadu vybavení, včetně několika objektivů. iPhone zkrátka vyndáte z kapsy a fotíte a na to, že jej máte stále u sebe a kromě focení má milion dalších funkcí, je jeho fotoaparát výjimečný. Kevin sám v závěru videa dodává, že k osobním účelům již používá téměř výhradně iPhone a co se týká práce, čím dál tím víc mu stačí použít iPhone místo fotoaparátu, ovšem, že by se obešel zcela bez zrcadlovky, to rozhodně ne a ještě řadu let to bez ní v profesním životě nepůjde. Pokud však nejste člověk, kterého focení živí nebo to není váš koníček číslo jedna, bohatě vám stačí iPhone.