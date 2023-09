Recenze JBL Wave Buds – jednoduše, levně a dobře

V dnešní recenzi se podíváme na další z řady dostupnějších sluchátek od společnosti JBL. Tentokrát jde o model Wave Buds, který by měl za cenu kolem 1 500 korun nabídnout solidní zvuk, dobrou výdrž baterie, funkci ANC a poněkud neobvyklý design, respektive provedení. Půjde o první z celkem tří recenzí, ve kterých se podíváme na levnější bezdrátové modely od JBL. Pojďme se tedy podívat, jak si sluchátka vedou v praxi.

Specifikace

O zvuk se u tohoto modelu starají 8mm dynamické měniče, jež disponují frekvenčním rozsahem 20 Hz – 20 kHz a citlivostí 100 dB. O provoz pak integrované baterie o kapacitě 47 mAh v případě sluchátek jako takových, a 550 mAh v případě nabíjecího pouzdra. Díky těmto bateriím pak sluchátka nabídnou výdrž až 8 hodin na jedno nabití a celkově až 32 hodin v kombinaci s plně nabitým pouzdrem. Nabití z prázdna do plna zabere zhruba 2 hodiny, ale i u tohoto modelu najdeme funkci QuickCharge, kdy za 10 minut na nabíječce získáte zhruba 2 hodiny poslechu. Z hlediska výbavy sluchátka nabízí certifikaci odolnosti IPx2 (odolnost proti vodě a prachu), funkce Smart ambient, TalkThru, Ambient Aware a Voice Aware, mikrofony pro hands free telefonování a rozšířené možnosti ovládání prostřednictvím aplikace JBL Headphones. Sluchátka váží 4,5g (+ 34g nabíjecí pouzdro) a jsou k dispozici ve dvou barevných variantách, a to v černé a bílé.

Provedení

Sluchátka i nabíjecí pouzdro jsou z plastu, který je v matném provedení, díky kterému se sluchátka i pouzdro dobře drží. Sluchátka jako taková jsou poměrně drobná a nedisponují žádnou stopkou, na které jsme zvyklí třeba z AirPodů. Na první pohled zaujme neobvyklé provedení nabíjecího pouzdra, které není zavírací a sluchátka se tak do něj pouze zasunují (za pomocí příchytných magnetů). Toto řešení je zajímavé na pohled, nicméně skýtá v sobě jisté negativum, kdy při každodenním nošení sluchátek po kapsách může docházet k zanášení vnitřních prostor pouzdra prachem a jiným druhem smetí. Jednou za čas je tedy potřeba pouzdro vyfoukat například stlačeným vzduchem, ať se nezanesou nabíjecí konektory. Ty však nejsou (pravděpodobně z tohoto důvodu) umístěny na dně sluchátkové kavity, tudíž jejich zanesení nebude zas tak častým problémem. Na čelní straně pouzdra se nachází notifikační diody znázorňující úroveň nabití sluchátek, na zadní straně pak USB-C konektor pro nabíjení. Z hlediska provedení zde není co vytknout.

Ovládání

Ovládací schéma sluchátek je poměrně jednoduché, neboť na každém sluchátku se nachází jeden dotykový panel, na který jsou namapované specifické ovládací povely. Zatímco na levém sluchátku se ovládá hlasitost (jedno klepnutí pro zvýšení, dvojité klepnutí pro snížení hlasitosti) a aktivace Siri (dlouhé podržení), na tom pravém se ovládá poslech hudby (play/pause, skip), hovory a také hlasová asistentka Siri.

Další vrstvou ovládání je doprovodná aplikace JBL Headphones, ve které je možné zapínat a upravovat funkci Ambient Aware a TalkThru, dále je zde možnost vícepásmového ekvalizéru s několika přednastavenými presety, možnost personalizace dotykových ovládacích gest, zapnutí/vypnutí a citlivost funkce VoiceAware (slyšení vlastního hlasu ve sluchátkách), nastavení kvality zvuku skrze funkci Smart Audio (se zaměřením na audio a video), zapínání/vypínání informačních notifikací, lokalizační funkce Find My Buds (která z vybraného sluchátka pustí velice hlasitý zvukový signál) a v neposlední řadě také funkci pro šetření baterie. V aplikaci je pochopitelně možné aktualizovat i firmware sluchátek či si stáhnout jejich návod k použití. Celkově aplikace JBL Headphones nabízí širokou škálu personalizace jak zvuku, tak ergonomie a ovládání a je skvělé, že se tato funkcionalita postupně dostává i k těm nejlevnějším modelům v portfoliu značky.

Ergonomie

Sluchátka jsou velice lehká a tvarově poměrně kompaktní, tudíž se dobře nosí a v uších během nošení nepřekáží. Jedná se o sluchátka se špuntovou konstrukcí, k čemuž se vážou jak její negativa (někomu tento typ sluchátek prostě nesedí, nebo je nepohodlný), tak i pozitiva (utěsnění, izolace). Za předpokladu správně zvolených silikonových špuntů (k dispozici jsou celkem tři velikosti S, M a L) jsou sluchátka pohodlná a dostatečně stabilní.

Zvuk

Vzhledem k ceně sluchátek jim není ani po zvukové stránce co vytknout. Defaultní zvukový projev mírně akcentuje basy, nicméně v rámci aplikace JBL Headphones je možné si s ekvalizérem pohrát do takové míry, že výsledný charakter zvuku je výrazně jiný, než je při defaultním nastavení sluchátek. Po zvukové stránce tedy sluchátka nabídnou velice široký a univerzální přednes, který bude vyhovovat naprosté většině uživatelů. Měniče nabízí poměrně čistý a v kontextu ceny také bohatý zvuk, který je velice příjemný na poslech. Díky konstrukci sluchátka dobře izolují okolní hluk a to i navzdory chybějící funkci ANC.

Závěr

JBL Wave Buds jsou povedená bezdrátová sluchátka, která za svou velice přijatelnou cenu nabídnou dobrý zvuk se širokými možnostmi jeho přizpůsobení, velmi slušnou výdrž baterie a v této cenové relaci velice solidní výbavu, za kterou by se nemusely stydět i dražší modely jiných značek. Kromě ANC, které zde však částečně supluje konstrukce sluchátek, jim prakticky nic dalšího nechybí. JBL Wave Buds jsou tak velmi dobrou volbou pro každého, kdo hledá dostupnější sluchátka a nevyžaduje ty nejprémiovější funkce a schopnosti.