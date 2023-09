Applu unikla nálož informací o chystaném iPhonu SE 4! Je na co se těšit

Z iPhonu SE 4 se začíná s trochou nadsázky stávat jeden z dalších bájných Apple produktů. To proto, že jsme v minulosti slyšeli jak spoustu zpráv o tom, že se na jeho vývoji pracuje, tak i mnoho zpráv o tom, že byl naopak zcela odpískán a nejspíš nikdy nedorazí. Nyní však na světlo světa prosákly zprávy, podle kterých se jeví příchod tohoto modelu opět velmi nadějně. A že je na co se těšit.

Podle zdrojů portálu MacRumors je nový iPhone SE 4 vyvíjen pod kódovým označením Ghost a pokud se už nyní obáváte toho, že bude velmi blízký dvěma předešlým generacím, jste na omylu. Novinka má totiž dostat design velmi blízký základním iPhonů 14, díky čemuž se tak můžeme těšit na Face ID namísto Touch ID a tedy i displej přes celou přední stranu zařízení. Velmi zajímavé je nicméně to, že se u tohoto modelu počítá po vzoru řady 15 Pro s nahrazením klasického přepínače hlasitosti akčním tlačítkem, které bude naprogramovatelné pro různé úkony jako například rozsvícení baterky, spuštění lupy, zkratek a tak podobně. V tomto směru by tedy měl iPhone SE 4 překonat i základní iPhony 15, což je vzhledem k tomu, že se u něj počítá s nižší cenou, poměrně zajímavé.

Další novinkou tohoto telefonu má být nasazení USB-C namísto Lightningu, což je však ve výsledku věc, se kterou se vzhledem k nařízení EU dalo počítat. Tento port má být stejně rychlý jako tomu je u základních iPhonů 15, tedy bude podporovat datový tok s rychlostí „jen“ 480 Mb/s. Poměrně překvapivě projde upgradem i fotosoustava, která se bude skládat oproti iPhonu 14 jen z jednoho, zřejmě širokoúhlého, objektivu, pod kterým bude umístěný blesk. SE 4 tedy bude zezadu relativně podobné třetí generaci tohoto modelu.

Zdroje výše zmíněného portálu dále tvrdí, že by Apple rád svou novinku osadil vlastním 5G modemem, avšak vzhledem k problémům s jeho vývojem se začíná pomalu smiřovat s tím, že se tak nestale a iPhone SE 4 se dočká opět 5G modemu z dílny Qualcommu. Díky tomu by však mohl paradoxně dorazit o něco dřív, jelikož Apple tím pádem nemusí čekat na výsledky své vývojové práce, ale s telefonem jít na světlo světa hned, jakmile bude dokončen bez ohledu na modem. Jeho vývoj měl sice teprve nedávno začít, nicméně vzhledem k tomu, že se jedná „jen“ o jakéhosi hybrida několika současných modelů, neměl by být pro Apple příliš velký problém jej dokončit rychle. Vyloučit proto nelze jeho představení už v příštím roce.