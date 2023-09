Nudí vás klasická ochranná skla? Vyzkoušejte toto unikátní se svítícími okraji za super cenu

Komerční sdělení: Jste rádi středem pozornosti, nespokojíte se se standardem či vás zkrátka jen fascinují svítící legrácky? Pak pro vás máme tip na příslušenství pro váš telefon, který přesně tyto tře věci spojuje. Obchod Picasee totiž přichází se svítícími ochrannými skly, které váš telefon náležitě ozvláštní.

Že nevíte, co si pod svítícím ochranným sklem představit? Jednoduše prvotřídní sklo, které poskytne displeji vašeho telefonu nekompromisní ochranu před škrábanci či jinými potenciálními „úrazy“ při zachování maximální citlivosti na dotyk, a které po svém obvodu svítí, nebo lépe řečeno fosforeskuje. Rámeček skla je totiž natřen fosforeskující barvou, kterou stačí standardně „nabít“ na denním či umělém světle, díky čemuž se následně ve tmě rozzáří. Na výběr je přitom z několika barevných variant, takže si každý milovník fosforeskujících barevných efektů přijde zaručeně na své. A jelikož je ve dne rámeček standardně světlý, pozornost na sebe upoutáte skutečně až za tmy. Nemusíte se tedy obávat toho, že by vás barevný rámeček přes den jakkoliv obtěžoval.

A co je nejlepší? Jednak to, že lze tato skla zakoupit za příjemných 399 Kč a jednak to, že jsou k dispozici pro celou řadu nejrůznějších smartphonů, díky čemuž si s nimi tedy může udělat radost kde kdo. Pokud máte tedy podobné vychytávky v oblibě, nemělo by vám toto sklo rozhodně uniknout. Je totiž vskutku unikátní.

Svítící ochranná skla pro různé smartphony zakoupíte zde