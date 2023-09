Na další let prototypu vesmírné lodi Starship se čeká již velmi dlouhou dobu. Federal Aviation Administration (FAA) by veškeré kontroly měla dokončit do konce října. Podle spekulací spolupráce mezi FAA a SpaceX probíhá dobře. Pokud tedy vše půjde podle plánu, mohl by S25 vzlétnout k nebesům v listopadu.