Hledáte prémiové ochranné sklo pro váš iPhone? Vsaďte na Picasee ULTIMATE GLASS

Komerční sdělení: Najít kvalitní tvrzené sklo je v dnešní době docela kumšt. K dispozici jsou jich totiž sice stovky, valná většina z nabízených skel však valné kvality nedosahuje a tedy telefon v případě nutnosti příliš neochrání. To však není případ ULTIMATE GLASS z dílny Picasee. To se totiž může pyšnit skvělými specifikacemi, díky kterým si můžete být bezpečností vašeho iPhonu skálopevně jisti.

Picasee vsází u svých skel ULTIMATE GLASS na tři hlavní pilíře – konkrétně ochranu, odolnost a snadnou aplikaci. Sklo totiž perfektně kryje celou přední stranu telefonu, díky čemuž je riziko jejího poškození naprosto minimální. Kvalitní lepidlo na jeho spodní straně navíc zajišťuje perfektní přichycení k displeji a tedy ve výsledku naprosté splynutí skla s ním, díky čemuž si tedy tohoto ochranného prvku po aplikaci ani nevšimnete. Sklo přitom disponuje tvrdostí 9H, takže jej hned tak něco nepoškrábe, ba právě naopak. Běžné předměty typu mince či klíče proti němu nemají žádnou šanci. A co se týče aplikace, ta je díky přibalenému aplikačnímu rámečku otázka několika málo vteřin a to i pro naprostého amatéra. Zkrátka a dobře, je o co stát.

Zdá se vám sklo už nyní velmi sympatické? A to ještě neznáte jeho cenu! Picasee ULTIMATE GLASS je totiž k dostání za 449 Kč, respektive za 999 Kč v případě triple packu. Na výběr jsou konkrétně skla po iPhony X a novější, přičemž jejich cena je jednotná. Pokud tedy právě hledáte něco, čím váš telefon dokonale ochráníte a co zároveň vaší peněženku nezabolí, právě jste našli žhavého adepta.

