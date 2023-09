MagSafe Battery Pack a MagSafe Duo ještě neřekly poslední sbohem

Apple Keynote konaná minulé úterý s sebou nepřinesla jen příchody, ale taktéž odchody. Z nabídky kalifornského giganta totiž zmizely iPhony 14 Pro, 13 mini a poměrně překvapivě taktéž powerbanky MagSafe Battery Pack spolu s dvojitou nabíječkou MagSafe Duo. Pokud jste si však mysleli, že za sebou tyto produkty napsaly definitivní tečku, jste na omylu – tedy alespoň podle několika velmi dobrých leakerů.

Skvěle informovaní reportéři Jonh Gruber z Daring Fireball a Mark Gurman z Bloombergu se shodují na tom, že oba výše zmíněné produkty se velmi pravděpodobně v mírně pozměněné formě – tedy minimálně alespoň z hlediska portu – v dohledné době přeci jen vrátí. Co se týče Battery Packu, v minulosti bylo pro Apple typické, že tento typ příslušenství uvolnil až několik měsíců po vydání nového iPhonu, takže by nebylo překvapivé, kdybychom se jej v nadcházejících měsících dočkali. Ukončení MagSafe Duo pak nedává smysl prakticky vůbec a proto se i s jeho návratem počítá, byť samozřejmě s vyměněným portem. Kdy se tak stane nicméně můžeme jen hádat, byť doufáme, že to nebude dlouho trvat.