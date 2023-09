4 zajímavá rozšíření pro Safari, která stojí za vyzkoušení

Day One

Rozšíření Day One představuje rychlý, snadný a zábavný způsob, jak zaznamenávat každodenní momenty ve vašem životě. Day One se stane vaším virtuálním deníkem, do kterého můžete každý den zanášet různý typ obsahu, a nechat naplno projevit svou kreativitu. Při používání Day One nedochází ke sběru žádných vašich dat.

Rozšíření Day One stáhnete zde.