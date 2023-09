Je jen otázkou času, než Nintendo odhalí novou handheldovou konzoli Switch. Otazník však visí nad hardwarem. Podle spekulací by nová generace Switche měla dostat čip Orin s 12 jádry Cortex-A78. Dále by měl podporovat paměti LPDDR5 (současné generace má LPDDR4). Grafika by měla disponovat architekturou Ampere, což je k vidění například u Nvidia GeForce RTX 3XXX. Na oficiální informace si ale musíme počkat. Nová konzole by měla dorazit v příštím roce.