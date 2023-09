iPhony 15 Pro podporují natáčení ProRes videa přímo do externího úložiště

Finální beta iOS 17 RC vydaná v úterý obsahuje kód odhalující nové náležitosti související s nahráváním videa ve formátu ProRes pomocí iPhonu 15 Pro přímo do externího úložiště.

Během úterního představení cupertinský gigant uvedl, že iPhone 15 Pro může díky novému portu USB-C nahrávat do externího úložiště ProRes video v rozlišení až 4K při 60 snímcích za vteřinu. Kód prozrazuje, že při tomto způsobu nahrávání je podporován i formát ProRes 2,8K při 60 snímcích. To představuje výrazné zlepšení oproti iPhonu 14 Pro, který nabídl pouze ProRes 2.8K a 4K při 30 fps a nahrávání přímo do externího úložného zařízení neumožňoval. Z kódu lze také vyčíst, že pro zajištění správného fungování musí být přídavná úložiště naformátována na exFAT nebo APFS. Jaké budou konkrétní požadavky na rychlost disku však prozatím zcela jasné není.

ProRes je vysoce kvalitní video kodek, ke kterému se často uchylují i profesionálové, ovšem video zaznamenané v tomto formátu zabírá poměrně dost místa v úložišti. Záznam videa ve formátu ProRes s rozlišením 4K 60 snímků za sekundu je funkce, se kterou Apple mohl přijít jen díky novému čipu A17 Pro a vyšší přenosové rychlosti portu USB-C pro připojené externí úložné jednotky.

Fotogalerie iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max 1 iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max 2 iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max 3 iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max 4 iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max 5 iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max 6 iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max 7 iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max 8 iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max 9 iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max 10 iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max 11 iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max 12 iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max 13 iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max 14 iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max 15 iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max 16 iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max 17 iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max 18 iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max 19 iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max 20 iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max 21 iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max 22 iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max 23 iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max 24 Vstoupit do galerie

Díky možnosti využití externích úložišť pro nahrávání videa 4K 60fps lze předejít zkušenosti uživatelů iPhonu s rychlým zaplněním datového prostoru telefonu, přičemž prozatím zaznívají názory, že rychlost tohoto záznamu se nebude lišit od té vestavěného úložiště iPhonu. To by mohlo pomoci lidem, kteří svůj jablečný telefon používají jako skutečný pracovní nástroj, neboť by už v takových případech nebylo nutné sahat po velkokapacitních verzích iPhonu 15 Pro.