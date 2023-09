iPhone 15 Pro výkon je venku a bere dech

Nové iPhony 15 Pro vstoupí sice do prodeje spolu s ostatními čerstvě představenými Apple novinkami až příští týden v pátek, už nyní však známe jejich výkon. V databázi Geekbench 5 se totiž objevily první testy prováděné pravděpodobně recenzenty, kterým již Apple telefony poskytl na vyzkoušení, díky čemuž tak můžeme konečně porovnat výkon nového čipu A17 Pro s předešlými generacemi. A že je co srovnávat. A17 Pro je totiž prvním mobilním čipem vyrobeným 3nm výrobní technologií, což by mu mělo alespoň podle slov Applu dodat pořádný náskok před konkurencí.

Fotogalerie iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max 1 iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max 2 iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max 3 iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max 4 iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max 5 iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max 6 iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max 7 iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max 8 iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max 9 iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max 10 iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max 11 iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max 12 iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max 13 iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max 14 iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max 15 iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max 16 iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max 17 iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max 18 iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max 19 iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max 20 iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max 21 iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max 22 iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max 23 iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max 24 Vstoupit do galerie

Apple se na své Keynote chlubil tím, že GPU čipu A17 Pro je o 20 % rychlejší než GPU v loňském A16 Bionic. Co se pak týče CPU, to mělo zrychlit meziročně zhruba o 10 %. Jak se však zdá, zrychlení je dokonce vyšší. V testech Geekbench 5 totiž dokázal iPhone 15 Pro s A17 Pro získat v testu na jedno jádro skóre 2914 bodů, zatímco v testu na více jader 7199 bodů, což je zhruba o 13 % více, než kolik na vícejaderný test dokázal získat A16 Bionic. Pro lepší představu výkonu můžete porovnat nový čip s několika stávajícími modely níže:

A15 Bionic: 2183 bodů na jedno jádro, 5144 bodů na více jader

A16 Bionic: 2519 bodů na jedno jádro, 6367 bodů na více jader

A17 Pro: 2915 bodů na jedno jádro, 7199 bodů na více jader

M1 (čip z MacBooků Air, 13“ Pro či Maců mini): 2223 bodů na jedno jádro, 7960 bodů na více jader

Jak tedy můžete sami vidět, výkonnostní nárůst je velmi slušný. Geekbench navíc potvrdil i včerejší informace o navýšení RAM paměti. Ta u řady Pro narostla z dřívějších 6 GB na 8 GB, díky čemuž by si měla hravě poradit i s náročnějšími úlohami. Jaký bude telefon v reálu se ovšem dozvíme nejdřív příští týden v pátek.