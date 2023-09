Apple selhal! iPhony nedostanou jeho 5G modemy ještě minimálně 3 roky

Není žádným tajemstvím, že Apple již řadu let pracuje na vlastních 5G modemech, kterými by rád v budoucnu nahradil ty od Qualcommu. A žádným tajemstvím není bohužel ani to, že se mu jejich vývoj absolutně nedaří a již několikrát byl proto nucen odložit jejich nasazení. Start vývoje přitom začal již v roce 2018, přičemž s uvedením modemů se počítalo už u prvních 5G iPhonů, kterými byla řada 12. Tak se však nestalo a jak se zdá, ještě chvíli ani nestane.

Přestože jsme v předešlých měsících slyšeli o tom, že ve vývoji vlastního 5G modemu dělá Apple pokroky, zdá se, že jsou naprosto zanedbatelné. Podle agentury Bloomberg totiž kalifornský gigant kvůli neúspěchu na poli vývoje modemu prodloužil dohodu o odběru 5G modemů se společností Qualcomm, která mu dodává modemy i nyní. A jelikož byla spolupráce prodloužena o dlouhé tři roky, je jasné, že v tomto období 5G modem Applu nedorazí nebo minimálně ne ve formě, která bude jakkoliv uživatelsky zajímavá. iPhony se tedy Apple modemů dočkají nejdříve v roce 2027, tedy dobrých 9 let poté, co Apple s jeho vývojem začal. A to i přesto, že se mu do svých řad podařilo přilákat spousty špiček v tomto oboru, které mu měly zajistit rychlý úspěch. Na některé projekty tedy evidentně nestačí ani prakticky neomezený budget na lidi i technologie.