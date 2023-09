Představí Apple zítra Battery Pack s USB-C? Nasvědčuje tomu čím dál víc věcí

Přestože toho o programu zítřejší Apple Keynote uniklo již skutečně mnoho a leckdo by si tak možná řekl, že jej již nic nepřekvapí, opak je možná pravdou. Přechod iPhonů z Lightningu na USB-C totiž s sebou ve výsledku přináší nutnost přejít s celou řadou příslušenství právě na tento konektor. Nejedná se přitom jen o AirPods, se kterými se zítra minimálně částečně počítá. Internetem totiž začíná kolovat i čím dál více fotek MagSafe Battery Packů osazených USB-C namísto Lightningem. Podívat se na ně můžete v galerii níže.

Fotky, které kolují po internetu, sice pochází od menších čínských výrobců zaměřujících se na padělání Apple produktů, nicméně už jen to, že tyto kopie s USB-C vznikají do jisté míry naznačuje to, že chce tento produkt Apple co nevidět představit. Zrovna u Battery Packu by navíc měl být upgrade velmi jednoduchý, takže by dávalo smysl, kdyby dorazil skutečně po boku iPhonů 15 (Pro) coby jejich důležité příslušenství. Ostatně, jeho obliba mezi jablíčkáři není malá, takže by se jednalo i o strategický prodejní tah ze strany Applu. Stoprocentní jistotu ale budeme mít až zítra večer po Keynote.