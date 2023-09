Zajímavé iOS aplikace, které stojí za pozornost: Nákupní seznam, retro rádio a aplikace pro běžce

Poolsuite FM

Poolsuite FM je aplikace, která do vašeho iPhonu přináší ty nejlepší letní hity, oděné do retro kabátu. Procházejte virtuální stanice plné těch nejlepších odpočinkových letních hitů s retro nádechem, které vás okamžitě a spolehlivě dostane do té správné nálady. Aplikace nabízí možnosti přizpůsobení a řadu skvělých funkcí pro ten nejlepší poslech.

Aplikaci Poolsuite FM stáhnete bezplatně zde.