QNAP vydal QTS 5.1: Vyzkoušeli jsme, co vše je v něm nové

NAS stanice z dílny společnosti QNAP se již řadu let řadí mezi naprostou špičku ve svém oboru a to nejen díky svým hardwarovým specifikacím, ale i pro svůj skvělý operační systém QTS. A jelikož relativně nedávno vydal QNAP jeho novou majoritní verzi s označením 5.1, je na čase se na ní podívat pěkně zblízka. NAS stanici z dílny tohoto výrobce máme totiž k dispozici i v redakci a protože víme, že mezi našimi čtenáři je též tato značka velmi oblíbená, byla by škoda se na nový QTS nezaměřit. Přestože je k dispozici již verze 5.1.1, prakticky všechny důležité novinky dorazily už ve verzi předešlé, tedy té s označením 5.1.0. Následující řádky tedy budou samozřejmě pro obě v současnosti dostupné verze, potažmo i pro všechny nadcházející.

Zatímco u verze 5.0 se QNAP u QTS zaměřil primárně na zesílení zabezpečení, podpoře pro WireGuard VPN, vylepšení AMD a zvýšení výkonu v případě NVMe SSD cache či zlepšení grafického rozhraní, díky kterému začala být práce se systémem v NASu zase o kus příjemnější, v případě verze 5.1.0 (potažmo 5.1.1) je kladen hlavní důraz na optimalizaci výkonu a cloudovou správu s cílem maximalizovat pracovní efektivitu pomocí nástrojů pro cloudovou správu. Ani zde se nicméně nezapomnělo na určité grafické úpravy, díky kterým budete schopni NAS využívat lépe či celkově snáze. Na mysli mám konkrétně vylepšení ve File Station, který se dočkal lepší správy a vyhledávání souborů. Co si pod tím představit? Zejména rychlejší vyhledávání nedávno přidaných souborů (potažmo i těch odstraněných či zpřístupněných). K dispozici je ale také řada nových vyhledávacích možností, díky čemuž si lze jednodušeji vyfiltrovat vše potřebné. Jak možnosti filtrace vypadají se můžete podívat na screenshotech ze systému níže.

Dalším velkým upgradem systému je přidání funkce SMB Multichannel, která potěší zejména ty z vás, kteří potřebují přenášet velké soubory. Tato funkce konkrétně výrazně zvyšuje datovou propustnost NASů od QNAPu, což jinými slovy velmi zjednodušeně řečeno znamená to, že je výrazně zrychluje díky agregaci několika síťových připojení. Prakticky tak například u QNAP NAS TS-253E-8G, která obsahuje 2x 2,5GbE porty můžete aktivací funce SMB Multichannel, tedy spojením těchto dvou rychlých portů, dosáhnout rychlosti 5Gb/s. U NAS modelů s 2x 10GbE, nebo modelů kam lze zvlášť nainstalovat QNAP PCIe kartu s 5Gb nebo 10G porty, pak dosáhnete ještě vyšších rychlostí v hodnotě 10Gb/s či 20Gb/s. To navíc není vše. SMB Multichannel totiž zároveň poskytuje toleranci vůči poruchám sítě, čímž zabraňuje přerušení služeb. Práce s velkými soubory je tedy rázem podstatně snažší.

Vylepšená analýza disků a predikce poruch

NAS není rozhodně tím typem zařízení, které byste denně vypínali, ba právě naopak. Valná většina NASů totiž běží nepřetržitě, čímž nabízí svým uživatelům neustálý přístup k datům na nich uloženým i funkcím, které NAS jako takový nabízí. Tento styl provozu je však samozřejmě v kombinaci s dalšími věcmi poměrně náročný na životnost disků, které jsou přitom pro tento produkt naprosto klíčové a jakmile selžou například vinou poruchy, je tu rázem velký problém. S NASy QNAP však lze tyto starosti částečně hodit za hlavu. K dispozici je na nich totiž aplikace ULINK DA Driver Analyzer, která analyzuje pomocí umělé inteligence běžící na cloudu disky v úložišti a vyhodnocuje jejich stav. QTS 5.1 pak přinesl v této aplikaci nové uživatelské rozhraní, ve kterém se uživatelé mohou oproti předešlým verzím podstatně lépe zorientovat, přičemž díky tomu lépe uvidí informace o stavu disků v každém slotu NASu. A nejen tu. DA Driver Analyzer totiž dokáže mimo jiné odhadnout životnost disku, díky čemuž se tak lze jednoduše připravit na budoucí potenciální výměnu zavčas. A jelikož je software plně kompatibilní jak s Windows, tak i Macy, budete mít přístup k analýze disků velmi dobrý, což je za mě velmi příjemná přidaná hodnota. Přeci jen, člověk je díky tomu schopen disky kontrolovat podstatně častěji, protože má tuto možnost jako na dlani.

Automatická výměna disků v RAID poli

Když byste však přeci jen nechali výměnu disku na poslední chvíli a nebrali tedy varování z DA Drive Analyzer (potažmo jiné aplikace pro kontrolu stavu disků) v potaz, což samozřejmě rozhodně nedoporučujeme, přichází QTS 5.1.0 s v mých očích možná nejzásadnější novinkou týkající se dlouhodobého bezstarostného provozu NASu. Systém je totiž nově schopný po zaznamenání potenciálních problémů s diskem zahájit automaticky přesun dat z tohoto „rizikového“ disku v RAID poli na jiný, náhradní disk. Díky tomu tak v případě „smrti“ systémem detekovaného špatného disku nepřijdete prakticky o žádný čas, jelikož systém stihne data „přelít“ na jiný disk, který následně velmi zjednodušeně řečeno lze využít jako náhradu za „mrtvý“ disk, aniž by bylo potřeba čekat na obnovení RAID pole.

QNAP Authenticator

Nová verze QTS však není jen o větších vylepšeních, která vám dokáží výrazně usnadnit práci po všech směrech. K dispozici je v něm například i novinka ve formě nastavení přihlašování bez hesla či naopak dvoufázového přihlašování přes mobilní aplikaci QNAP Authenticator. Díky této novince si tak můžete svůj NAS jednak poměrně jednoduše lépe zabezpečit, či se do něj naopak přihlašovat jednoduše bez nutnosti klasického vepisování hesla, což je za mě osobně pro běžné uživatele super možnost. Mobilní aplikace funguje velmi spolehlivě, přičemž je jen na vás, jaký styl přihlašování do NASu zvolíte. K dispozici je například využití jednorázových hesel, jejichž platnost je časově omezena (tedy ideální možnost pro „návštěvy“, které se do NASu běžně nepřipojují), skenování QR kódu (mimochodem, z hlediska rychlosti a uživatelského komfortu velmi spolehlivé a příjemné řešení) či schválení přihlášení v mobilní aplikaci (tedy možnost známá třeba i z bankovních aplikací). Právě díky široké nabídce možnosti autentizace si tak na své přijde naprosto každý, i díky čemuž je perfektní zabezpečení naprostou samozřejmostí, jelikož se minimalizuje riziko úniku klasického hesla.

Novinek je vícero

Systém QTS 5.1.0 toho na NAS stanice z dílny QNAPu přinesl samozřejmě ještě více nového než to, co uvádíme v řádcích výše. Za zmínku stojí například monitorování a správa více NAS stanic napříč organizacemi pomocí platformy AMIZ Cloud, jenž nabízí delegovanou správu pro zvýšení produktivity při administraci nebo třeba zlepšení inteligentního dozorování pomocí modulu Hailo-8 M.2 pro akceleraci AI. Tyto novinky jsou však už poměrně specifické z hlediska využitelnosti a je tedy jasné, že každý si k nim cestu nenajde, zatímco k těm, které jsem vyzkoušel v předešlých týdnech a o kterých píšu výše, určitě ano. Jedná se totiž o upgrady, které posouvají systém opět o něco dál a práce s ním je i díky nim opět o něco příjemnější.