Ačkoli má jedna z nejočekávanějších her roku Starfield rozporuplné recenze, hraje ji dost hráčů. Hra vyšla 6.9. Předběžný přístup byl možný 1.9. Od té doby hru hrálo celkem 6 milionů hráčů. Co na Starfield říkáte?

As of this morning, #Starfield has already surpassed 6 million players, making it the biggest Bethesda game launch of all time. pic.twitter.com/4yZa1lAYjW

— Starfield (@StarfieldGame) September 7, 2023