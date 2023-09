Indický rover přešel do režimu spánku

Indická lunární mise i nadále pokračuje. Lander Vikram a rover Pragján přešli do režimu spánku, v němž budou přibližně dva týdny. Dle informací se čeká na další východ Slunce. I když jsou baterie obou výše zmíněných zařízení plně nabité, rozhodli se inženýři pro hibernaci.

Chandrayaan-3 Mission:

The Rover completed its assignments.

It is now safely parked and set into Sleep mode.

APXS and LIBS payloads are turned off.

Data from these payloads is transmitted to the Earth via the Lander.

Currently, the battery is fully charged.

The solar panel is…

— ISRO (@isro) September 2, 2023