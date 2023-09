Android má nové logo! Podívejte se, jak vypadá

Operační systém Android nemusíme zcela určitě žádnému fanouškovi technologií představovat, jelikož se jedná o suverénně nejrozšířenější operační systém na mobilech či tabletech. I takováto ikona však potřebuje čas od času určité oživení, ať už ve formě nových funkcí, názvu nové verze a v neposledním případě loga. Právě nové logo Google před pár hodinami oznámil a nejednoho uživatele jím do jisté míry možná i zarazil. S trochou nadsázky se totiž nejedná o nic, co by stálo za řeč, o čemž se ostatně můžete přesvědčit v galerii níže.

Přijde vám logo Androidu pořád stejné? Je i není. Stále se jedná o hlavu jakéhosi mimozemšťana v zelené barvě, avšak nově je tvořeno ve 3D namísto 2D, což by mělo designérům rozvázat ruce při jeho využívání pro nejrůznější účely. Zda se tak stane či nikoliv je však samozřejmě otázkou, jelikož je pravda, že logo Androidu až tak protežovanou věcí není. Minimálně grafici Googlu si ale nyní mohou hrát víc než kdykoliv předtím.