iPhone vs Android: konečně víme, který systém je lepší!

Nejpopulárnější technologický youtuber na světě Marques Brownlee, vystupující pod přezdívkou MKBHD, kterého sleduje více než 17,4 milionu lidí jen na YouTube, zveřejnil své nejnovější video. Nejde v něm přitom o nic menší než o věčný souboj mezi iPhonem a Androidem. Marques se rozhodl konečně odpovědět na otázku, který systém je lepší a jak se zdá, podařilo se mu to! Pokud se chcete podívat na celé jeho video a neumíte příliš dobře anglicky, pak si můžete přímo v YouTube zapnout titulky a pomocí ozubeného kolečka v přehrávači YouTube si vybrat jejich automatický překlad do češtiny. Není to sice stoprocentní překlad, ovšem na pochopení naprosto stačí.

Je nutné myslet na to, že Marques ke všemu přistupuje objektivně. Pokud například vy osobně nemáte potřebu jakkoli si operační systém přizpůsobovat, samozřejmě je to vaše rozhodnutí, které okolí musí zcela respektovat. Vy však musíte respektovat, že na Androidu se zkrátka dá přizpůsobit systém mnohem víc než v případě iOS. Přesně tuto metriku pak Marques použil na všech sedm hlavních bodů, které hodnotil v souboji mezi iOS a Androidem.

Celkově se hodnocení týkalo kategorií přizpůsobení, funkce, jednoduchost používání, aktualizace a podpora, aplikace, excitement – což lze přeložit jako vzrušení z používání, respektive jak moc wow, některé věci, které telefon umí jsou a v neposlední řadě pak také ekosystém. iPhone vyhrál podle Marquese a musím uznat, že s ním ve všem souhlasím v bodech jednoduchost používání, aktualizace a podpora, aplikace a také ekosystém.

Celkově pak ze 7 bodů vyhrál iPhone rozdílem jednoho jediného bodu. Samozřejmě někdo může namítnout, že by vybral zcela jiné body k hodnocení a samozřejmě může a může si o tom natočit video, na druhou stranu Marques je člověk, jehož YouTube kanál odebírá 17,4 milionu lidí na světě a jeho videa mají miliardy shlédnutí. Jeho slovo tedy ve světě technologií něco znamená, a proto i toto hodnocení vyvolá ve světě poměrně dost diskusí. Jaký názor máte na hodnocení vy a cítíte to stejně jako Marques? Mimochodem video má za 24 hodin po vydání více než 13 000 komentářů a je tak jednoznačně znát, že souboj iPhone vs Android lidi stále táhne.