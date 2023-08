Vyšla 5. veřejná beta watchOS 10

Jste-li beta testery operačního systému watchOS 10 v rámci veřejného beta testování, už pár hodin máte k dispozici 5. verzi tohoto systému. Apple jí totiž dnes v noci oficiálně uvolnil, čímž se opět mírně přiblížil vydání veřejné verze systému. To je plánováno na září spolu s příchodem nových generací Apple Watch. Co se pak týče stability a tak dále, ta by měla být již na velmi vysoké úrovni, jelikož 5. veřejné beta odpovídá 7. vývojářské betě vydané na začátku tohoto týdne. Je tedy jasné, že se Apple již stability nebojí, když je schopen vydávat jeden software pod dvěma označeními. Pokud vás pak zajímají novinky, ty se odehrály primárně „pod kapotou“ systému. Hlavní nálož totiž samozřejmě dorazila už v prvních betách s tím, že nyní se jen pracuje na maximalizaci stability a opravách chyb.

