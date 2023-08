USB-C v iPhonech 15 může podporovat Thunderbolt pro rychlejší přenos dat 

Apple sice nepotvrdil, že se v iPhonech 15 skutečně USB-C dočkáme, i tak tato údajná novinka budí značné vášně. První je už jen ta, že to společnosti nařizuje EU, druhá pak, že by měl Apple krátit rychlosti USB-C. Nyní to navíc vypadá, že USB-C v iPhonech 15 bude mít podporu pro Thunderbolt.

Thunderbolt je hardwarové rozhraní vyvinuté Intelem ve spolupráci s Applem pro přenos dat vysokou rychlostí. Aktuální verze Thunderboltu funguje přes konektor USB-C a je přítomna v mnoha zařízeních Applu, jako jsou jak počítače Mac tak třeba iPad Pro, přičemž iPhone 15 (Pro) se možná bude moci zařadit po jejich bok.

Údajné uniklé fotografie komponent USB-C iPhonů 15 obsahují záhadný čip Retimer. Ten se běžně používá k rekonstrukci signálů a snížení jitteru signálu v Thunderboltu. Jinými slovy, konektor USB-C v iPhonech 15 bude schopen přenášet data mnohem vyšší rychlostí, než je schopen konektor Lightning, což samozřejmě tak nějak čekáme. Lightning konektor je založen na USB 2.0, které přenáší až 480 Mbps. Typické konektory USB-C přenášejí mezi 5 Gbps a 10 Gbps dat. Pokud jde o Thunderbolt, rychlost přenosu dat vyskočí na 40 Gbps.

Specifikace portu v iPadu Pro:

Thunderbolt 3 (až 40 Gbps)

USB 4 (až 40 Gbps)

USB 3.1 Gen 2 (až 10 Gbps)

Právě toto přináší uživatelům spoustu výhod, a to zejména profesionálům, kteří potřebují rychle přenést třeba ProRes videa do počítače (což v současnosti zabere spoustu času kvůli pomalému Lightningu). Tato technologie také může pouštět více energie, takže uživatelé mohou dobít svůj telefon za kratší dobu. V tuto chvíli není jasné, zda každý model řady iPhone 15 bude mít Thunderbolt nebo se tak stane pouze u modelů Pro.

Ještě je třeba dodat, že s řadou iPadů Apple omezuje Thunderbolt na iPad Pro, zatímco iPad Air má konektor USB-C 3.1 a iPad 10 má opravdu pomalý konektor USB-C 2.0.