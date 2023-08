Výkon iPhone 15 Pro zcela drtí nejlepší smartphony s Androidem!

Během uplynulého víkendu jsme vám ukázali uniklé testy výkonu iPhone 15 Pro, které jsme v té době srovnali pouze s iPhone 14 Pro. Nyní se můžete podívat na to, jak na tom iPhone 15 Pro je ve srovnaní s nejvýkonnějším smartphonem, který aktuálně nabízí Samsung a také OnePlus. Oproti OnePlus 11 má iPhone 15 Pro výkon více než dvojnásobný, v případě srovnání s Galaxy S23 je to pak o více jak 50% více ve prospěch iPhone 15 Pro. Oba telefony tak co se surového výkonu týká iPhone 15 Pro drtí na celé čáře. Ostatně není se příliš čemu divit, když i aktuální iPhone 14 Pro dosahuje lepších výsledků než Samsung Galaxy S23 a OnePlus 11.

Fotogalerie iPhone 15 Pro geekbench iPhone 15 Pro geekbench iPhone 15 pro vykon iPhone 14 Pro geekbench iPhone 14 Pro geekbench iPhone 15 Pro Ultra Apple Vstoupit do galerie

Na druhou stranu je skutečně potřeba zdůraznit, že se jedná o takzvaný benchmark, tedy o měření surového výkonu pomocí aplikace Geekbench. Pocitově, nebo při spoustě operací může být i telefon se slabším surovým výkonem rychlejší. Tabulku s porovnáním najdete ve výše uvedené galerii.