Artemis 3 možná nakonec nebude zahrnovat přistání člověka na Měsíci

Mise Artemis měla dostat člověka zpět na naši přirozenou družici. V rámci mise Artemis 1 obletěla bezposádková loď okolo Měsíce. Mise Artemis 2, která je naplánovaná na listopad příštího roku, se má let zopakovat, ovšem s lidskou posádkou. V prosinci 2025 pak v rámci Artemis 3 se měl člověk na Měsíc vrátit. Je zde ale zádrhel v podobě lunárního modulu, který má na starost SpaceX. Zástupce administrátora NASA pro vývoj průzkumných systémů Jim Fee řekl, že by se Artemis 3 mohla změnit na jinou misi.

Přistávací modul totiž není hotový a jeho test v dubnu tohoto roku skončil explozí. A aby toho nebylo málo, datum nového testu dosud není známé. Fee uvedl, že nedávno navštívil areál Starbase v Texasu za účelem kontroly postupu prací. Ačkoli byla dle jeho slov návštěva obohacující, přiznal jisté obavy nad dodržením termínů. Toto vyčkávání má pochopitelně za následek další problémy. Astronauti se momentálně neučí Starship (ani přistávací modul) pilotovat na simulátoru. Nemohou být také v interiéru testovány skafandry. Může se tedy stát, že let bude odložen, a nebo, jak naznačil Jim Fee, bude Artemis 3 zcela jinou misí. Všichni ale doufají, že první přistání na Měsíci od roku 1972 proběhne co nejdříve. Nyní by také měli astronauti vůbec poprvé přistát na jižním pólu Měsíce.