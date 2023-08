Apple nechtěně prozradil název baterie pro Vision Pro. „Originalitou“ nešetřil

Přestože se Apple zpravidla snaží o to, aby veškeré důležité informace ohledně jeho nových produktů oznámil on sám oficiální cestou, čas od času mu některé proklouznou jeho vlastní chybou mezi prsty. Přesně to se stalo i nyní u názvu pro baterii pro jeho chystaný Vision Pro, který se začne oficiálně prodávat v USA až na začátku příštího roku. Název baterie sice nebyl do dnešního dne oficiálně oznámen, nicméně kódy včera vydaných bet OS Applu jej odhalily.

Kdybyste si mohli tipnout název baterie pro Vision Pro, co byste hádali? Pokud něco originálního, musíme vás zklamat. Apple se totiž na originalitu vykašlal a vsadil na své staré dobré označení „Magic“. Baterie pro Vision Pro se tedy bude oficiálně označovat jako Magic Battery, čímž dokonale zapadne do názvosloví zbylého portfolia periferií z dílny Applu ve formě Magic Mouse, Magic Keyboard či Magic Trackpad. Použití slova „Magic“ je nicméně v souvislosti s baterií do jisté míry úsměvné, jelikož tato baterka dokáže pohánět Vision Pro pouhé dvě hodiny, což není zrovna moc. Ale kdo ví. Třeba se v budoucnu dočkáme magických baterií s podstatně delší výdrží.