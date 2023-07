Elon Musk: X, respektive Twitter se brzy zbarví do černé

Od té doby, co Elon Musk ovládl Twitter, prosadil na této sociální síti mnoho změn. Snad žádná z nich však nebyla tak kontroverzní jako nedávno započatý rebranding Twitteru na „X“, i když označení Twitter se stále vyskytuje jak ve vyhledávačích, názvu domény, tak i mobilních aplikacích. A nyní se zdá, že brzy přijde další změna.

Podle Muska Twitter potlačí světlý režim a výchozím se stane ten tmavý. Miliardář nejprve plánoval světlý režim zcela zabít, nakonec to však odnesla pouze funkce DIM, zprostředkovávající rovněž tmavé provedení, s tím rozdílem, že pozadí je zde tmavě modré, nikoli tónováno k černé.

Musk je známý tím, že na svém osobním účtu „X“, poměrně intenzitně komunikuje. V nedávné odpovědi jednomu z uživatelů miliardář uvedl, že platforma „bude mít brzy pouze tmavý režim“, protože tento „je lepší ve všech ohledech“. Tvrzení se samozřejmě neobešlo bez reakcí.

This platform will soon only have “dark mode”. It is better in every way.

I když tmavý režim mnoha uživatelům vyhovuje, existuje značná část lidí, kteří dávají přednost světlému. Navíc je nemálo těch, kteří povolují možnost automatického přepínání mezi světlým a tmavým režimem během dne a noci. Nezanedbatelný je i faktor přístupnosti, jež by konec světlého režimu ovlivnil.

Jak poznamenalo několik uživatelů Twitteru v odpovědích Muskovi, čtení textu za denního světla se zapnutým tmavým režimem je obtížnější. Výsledkem je nakonec zmíněný kompromis, kdy se tmavý režim stane výchozím, světlý bude zachován a DIM zcela zmizí. Po předchozích tvrzeních nakonec reakce Eona Muska zní: „Hodně lidí žádalo o zachování světlého režimu, takže se tak stane, ale výchozí bude tmavý a dim bude odstraněn.“ Doufejme, že to bude finální postoj, ovšem předchozí zmatečné kroky a názory, jež se mění takřka každou hodinu, příliš jistoty nenaznačují.

A lot of people have asked to keep light mode, so we will, but the default will be dark and dim will be deleted

— Elon Musk (@elonmusk) July 28, 2023