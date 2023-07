Apple drtí Metu. Vision Pro má na její Quest 3 technologický náskok několik let

Meta sice působí na trhu s VR headsety řadu let, ani to jí však nestačilo k tomu, aby lidově řečeno udržela nový Apple Vision Pro pod sebou. Novinka z dílny Applu má totiž i přesto, že se jedná o její první generaci, nad nejnovějším Meta Quest 3 minimálně tři roky náskok – tedy alespoň podle zdrojů portálu The Information. Zuckerbergovi inženýři mají tedy rozhodně co řešit.

Jedním z hlavních taháků nového Vision Pro jsou bezesporu superkvalitní micro OLED displeje, které mají uživatelům poskytnout naprosto dokonalé zobrazení AR, ale i VR světa. A právě zde tlačí Metu extrémním způsobem bota. Podle zdrojů The Information se sice již v roce 2020 snažila o vývoj stejného typu displeje, nicméně s výsledkem nebyla spokojena a rozhodla se proto, že se bude i nadále držet levnější, avšak i horší technologie LCos. Háček je však v tom, že se z ní Metě přecházet stále nechce, což ostatně dokázala jak u nedávno představeného modelu Quest 3, tak údajně i u prvních headsetových prototypů pro roky 2024 a 2025. V obou případech má totiž i nadále využívat LCos panely, jelikož jednak zkrátka jiné nemá a jednak jsou oba produkty již v takové fázi vývoje, že je změna takto zásadní části nemyslitelná. Displejově by se tedy měla začít Meta rovnat Applu snad až za dobré tři roky, avšak je otázkou, zda za tuto dobu bude Apple stále na nynějším místě, nebo jí opět technologicky uskočí. Ať tak či tak, nynější pozice Mety rozhodně dobrá není a bude proto velmi zajímavé sledovat, jak se k celé situaci v nejbližších měsících postaví