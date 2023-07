Apple GPT: Apple pracuje na vlastní verzi ChatGPT, Microsoft Bingu či Google Barda!

Umělá inteligence a její využití vzbuzuje v posledních měsících ve světě pořádný poprask. Se svými AI projekty totiž najednou vyrukovala celá řada společností, které se předhání v tom, čí využití umělé inteligence je zajímavější, využitelnější či užitečnější pro tu či onu věc. Apple se však tohoto zběsilého závodu zatím rozhodl neúčastnit, tedy alespoň veřejně. Jeho systémy a produkty sice taktéž oplývají řadou AI prvků, nicméně ty nejsou ani zdaleka tak výrazné jako tomu je třeba v případě ChatGPT, Google Barda či nejrůznějších generátorů obrázků na základě popisu. V kuloárech se však šušká, že kalifornský gigant v žádném případě nechce, aby mu tento AI vlak ujel a proto již pracuje na vlastním jazykovém generativním modelu, na kterém by rád postavil své budoucí produkty s umělou inteligencí. A ten je podle nových informací reportéra Marka Gurmana z Bloombergu již hotový.

Gurmanovy zdroje tvrdí, že Apple již interně využívá svůj jazykový generativní model nazvaný Apple GPT. Ten je založen na nedávno vyvinutém frameworku označovaným kódovým názvem „Ajax“, který by tedy měl být do budoucna i základem dalších AI produktů Applu. Poměrně zajímavé je však to, že on sám zatím neví, k čemu přesně jej vlastně bude chtít využít, respektive minimálně nemá v současnosti vytyčeny projekty, které by chtěl ve spojitosti s Ajaxem v blízké budoucnosti vytvořit. Je to však možná proto, že ještě není tato „základna“ zcela dokončená, jelikož i nyní k ní má přístup jen hrstka zaměstnanců, která má navíc striktně předepsáno, k čemu může technologii využívat, respektive co v současnosti zvládá. Přesně z tohoto důvodu tudíž nemá ani smysl očekávat, že se v brzké době dočkáme vydání ať už samotného jazykového modelu ve formě Apple chatbota, nebo softwarových produktů založených právě na Ajaxu. Nicméně je dobré vidět, že Apple na poli AI neotálí a do budoucna v něm vidí potenciál.