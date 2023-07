Toto je podle Google Maps nejdelší trasa na světě, kterou můžete ujít

Napadlo vás někdy, jakou největší vzdálenost na světě můžete ujít z jednoho místa do druhého bez toho, aniž byste museli použít loď nebo letadlo? Tedy abyste šli pouze po souši? Jednoho uživatele na Redditu tato otázka zaujala natolik, že pomocí Google Maps sestavil trasu, která je podle něj nejdelší trasou, jenž lze ujít takříkajíc suchou nohou. Trasa dlouhá neuvěřitelných 21 528 kilometrů vede z Kapského Město v Jihoafrické republice do Magadanu na samotném severu Ruska. Trasa dlouhá 13 376 mil, tedy 21 528 kilometrů je unikátní právě tím, že ji lze ujít bez použití jakéhokoli dopravního prostředku nebo bez nutnosti plavat.

Fotogalerie world longest trip world longes walking trip Snímek obrazovky 2023-07-11 v 9.45.39 Snímek obrazovky 2023-07-11 v 9.44.20 Vstoupit do galerie

Podle Google Maps byste tuto vzdálenost urazili za 4261 hodin, tedy za 177 dní. To byste však patrně umřeli zhruba po 1 % z celkové trasy, protože Google Maps počítají ve svém časovém výpočtu s tím, že půjdete takříkajíc nonstop. Pokud bychom počítali s tím, že půjdete 8 hodin každý den, bez jediného dne odpočinku, pak byste při průměrném tempu ušli tuto trasu za 532 dní. Po cestě byste mimo jiné šli napříč celou Afrikou, poté kolem Suezského průplavu, přes Turecko, střední Asii, Sibiř až do Magadanu. Celkově byste prošli přes 16 různých zemí. Pokud se tedy v nejbližších dvou letech plánujete nudit a máte rádi chůzi, pak by mohl být tento trip něco pro vás.