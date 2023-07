Apple stopnul včerejší bezpečnostní aktualizaci pro iOS a macOS. Důvod vás pobaví

Opravné aktualizace svých operačních systémů vydává Apple proto, že je potřebuje z logiky věci opravit. To se však ne vždy tak úplně podaří, čehož jsme svědky i nyní u včera vydané rychlé bezpečnostní opravy iOS 16.5.1 (a), iPadOS 16.5.1 (a) a macOS Ventura 13.4.1 (a).

Krátce poté, co Apple včera večer tuto aktualizaci uvolnil, si začali uživatelé na sociálních sítích stěžovat na to, že je začaly některé weby otevírané v Safari upozorňovat na to, že nepodporují danou verzi tohoto prohlížeče a tedy nejdou otevřít. A co je možná nejhorší, nejednalo se o žádné mikrowebíky, ale o stránky typu Facebook, Instagram, WhatsApp, Zoom a další obry. Applu tedy nezbylo nic jiného než rozšiřování aktualizace stáhnout a to i přesto, že v ní opravuje zranitelnost WebKitu, která byla dle dostupných informací hackery aktivně využívána k útokům na uživatele. Byla by však chyba Apple kritizovat za to, že staví použitelnost iPhonů nad bezpečnost uživatelů. Podobné chyby ve WebKitu jsou totiž zneužívány k útokům na jednotky uživatelů, takže je jasné, že se kalifornský gigant přiklonil k cestě menšího zla. Dá se nicméně očekávat, že co nevidět vydá revidovanou verzi této opravné aktualizace.