Apple dorazil na novou sociální síť Threads ve velkém stylu

Je tomu sice jen pár dní, co Meta spustila svou novou sociální síť Threads, kterou chce konkurovat Twitteru, ale už s ní slaví první větší úspěchy. Přestože zatím běží jen v USA, v současnosti by měla mít již něco kolem 100 milionů uživatelů, což je na její stáří jen stěží uvěřitelné. Možná ještě zajímavější je pak to, že si na ní našly cestu i účty, které byste zde zejména kvůli vyhroceným vztahům s Metou nejspíš nečekali.

Není žádným tajemstvím, že se Apple s Metou příliš v lásce nemají. Applu na Metě vadí konkrétně její nakládání s osobními daty uživatelů, Metě na Applu zase jeho antisledovací technologie v operačních systémech či pravidla App Store. I přesto je však Threads do jisté míry sjednotil. Apple totiž jednak aplikaci bez problému do App Store vpustil, ale hlavně poté, co viděl, jaký zájem o ní je, se na ní začal ve velkém přihlašovat svými oficiálními instagramovými účty. V současnosti tak již lze na Threads nalézt například Apple Books, Apple Music, Shazam, Beats by Dre, Apple News a tak podobně. Threads navíc již využívají i někteří přední představitelé Applu v čele s Philem Schillerem, který zastává pozici viceprezidenta marketingu. I ze zájmu Applu a jeho představitelů se tedy dá vydedukovat, že bylo ze strany Mety vytvoření Threads velmi dobrým krokem, který Elonu Muskovi a jeho Twitteru pravděpodobně dost zavaří.